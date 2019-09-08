英國首相約翰遜硬脫歐在下議院觸礁，他隨即動議下月十五日提前大選，惟在工黨棄權下無功而還。有論者認為他連親情都輸埋，其弟約翰森在此重要關頭，因家庭及國家利益左右為難而辭任國務大臣。

脫歐問題一直困擾英國政壇，民眾亦多擔憂離開歐盟後物價會上漲及經濟下行，令他們消費意欲減少，對政客的信心亦大幅下跌。面對工黨及民眾的壓力，甚至歐盟亦承認對十月三十一日前與英國談妥新協議的信心不大，此時此刻，約翰遜說他寧願「死在溝渠」，也不會要求歐盟再延遲脫歐限期。老朽倒十分欣賞呢位敢言、不拘小節的英相，他起碼有孟子所說的「自反而縮，雖千萬人吾往矣」的勇氣。

作為領導人，最忌議而不決、決而不行，一味和稀泥，最後都係一敗塗地的居多！老朽想起一個例子，話說伊拉克戰爭引起不少爭議，國際幾乎一面倒地反對，聯合國也拒絕通過支持美國出兵的決議。回顧這些波折，《華盛頓郵報》名記者伍華德，即那位因揭水門案扳倒時任總統尼克遜而成名的記者，去年以《恐懼：特朗普入主白宮》再度掀起話題，他曾問小布殊：「你是否尋求父親老布殊的看法與意見呢？」小布殊毫不猶豫地回答：「不！在需要力量的關鍵時刻，我父親不是那個對的父親，我尋求的是更高的父親的看法與意見。」

一個從政者，能「擁有在死亡之前也不變的信念」，除了自信、眼光，應該更有令人不得不仰視的人格，這人格，是當一個正直的人。看官，在政壇上，勇於承擔、敢講真話的人太少了！像美國國務卿蓬佩奧，做州議員時斥責特朗普會是一位漠視憲法的專制總統，如今升官了，秘訣說穿了，無非是特朗普講乜做乜都舉腳支持。據白宮一位資深官員的說法，蓬佩奧是特朗普周圍最阿諛奉承和奴顏婢膝的人之一。亂世求生，做蓬佩奧的人多，肯如約翰遜寧願死在溝渠者少！