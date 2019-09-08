香港警方涉嫌使用過期的催淚彈，民間收集的彈殼顯示藍色標籤被刻意刮花，專家表示毒煙或含劇毒的氰化物，更有媽媽上載圖片，斥責煙攻民居導致幼嬰的皮膚長起密集的水泡。不過，問題可能遠比我們想像中嚴重，這些美製催淚彈內含的白色顆粒，極有可能在裝罐之時已經變質。

美媒走訪賓夕凡尼亞州荷馬市，揭開這間Nonlethal Technologies的神秘面紗，發現這間歷史悠久的催淚彈龍頭企業，原來是一所血汗工場，員工每天與危險化學品共處，長期皮膚紅腫和流眼水，更冒着被炸傷和火災的危險，時薪卻只得區區七十四港元。這間規模只有三十多人的公司，肩負全球鎮暴產業的大部分訂單，尤其在九年前阿拉伯之春爆發後，埃及、土耳其等國對催淚彈的需求就一直有增無減，數十萬枚的生意一宗接一宗，為這間美企每年賺取八百萬美元的收入，可真是正宗的大發國難財。

不過，如此厚利卻沒有令員工受惠，保護裝備沒有升級，廠房的安全也沒有因此改善。沒有機械化生產，仍舊採取人手組裝，連彈殼上的藍色字樣都是逐枚手工網印。

自從二○一二年廠房大火後，儲存和組裝工作則搬到貨櫃中進行。由於氯酸鉀高度易燃，難以用水救熄，廠東便沿用此法應付祝融，一旦火警，他們便關上貨櫃大門，用窒息法任由大火將原料燒完為止。可怕的地方來了──工人等火熄滅後，就會進入貨櫃，將地上的灰燼和剩餘的原料掃起來，然後重新填裝在顆粒壓縮機之中。

爆料員工說，很多火災都沒有上報，換言之這種全球軍警採用的美製催淚彈，早在批貨之時已經「過期」，內含燒過的雜質及未知的有毒化合物，由荷馬市的貨櫃送到香港的街頭，化成一縷縷灼熱白煙，經普羅大眾的肺部和皮膚吸收。美製不等同可靠，港府必須做好把關，免得它繼續毒害市民。