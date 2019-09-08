「黑衣運動」持續三個月，禍害之深之烈，出乎大部分港人所料。隨着8‧31及開學日的關鍵一周過去，政府雖讓步拋出「撤回」兩字，但示威陣營及暴力族群卻不肯收手，禍心推手繼續弄虛作假，大玩仇恨，如今香江遍地可聞假得離譜的故事，反智現象更令人驚覺無知與媚外的化學作用很恐怖！

近日城中最惹火的話題是眾志孖蠢黃之鋒及周庭的傑作，先談周庭，她日前向日媒表示，希望日本派遣自衞隊來港，繼而美國軍隊亦會來港幫助示威者。

這是多麼腦殘的嚇人思想！無知未必是罪，但腦殘到要求曾在上世紀四十年代為香港人帶來三年零八個月凌辱、為中國人帶來十多年戰爭及屠殺的極端痛苦歲月的外國軍隊來港，讓外國聯軍在港耀武揚威，周小姐口沒遮攔前問過香港人意見嗎？政客無知、無恥，小市民大都忍了，只是這一次的周庭，卻觸碰了香港人及中國人最深的痛，這已不是愚蠢、無知及媚外可以解釋的惡心現象，可惜現在不少憤青、廢青卻以此為榮。

另一蠢是黃之鋒，他跑到台灣宣傳黑衣暴亂，並要求蔡英文政府修訂「難民法」接收香港難民，蔡英文被嚇得不敢接招，這段時間，她沒少拿香港的抗爭為自己的選舉抽水，可是若要收留大量「香港難民」，她卻不敢接招，一大顧慮是窮得響叮噹的台灣政府財政狀況絕對招架不住，而當地失業率高、收入低的勞工問題本已難解，再來一堆「香港義士難民」，這就不是口頭便宜的事。抽水抽中火水，這幕醜劇叫人爆笑。

黑運為香港帶來的最大輸出是反智與無腦，當黑衣人以口罩、豬嘴把自己由頭到腳包得嚴嚴實實時，鬼祟的唯一作用是可以製造無限假象，繼而把謊言與虛假的雪球滾得愈來愈大，就像黑運的四大疑團，至今被人無限操作，真相卻被深埋。

第一大疑團是近日鬧得沸沸揚揚的太子站傷者「十變七」，8‧31太子站拘捕事件，網上瘋傳的假消息是當日共有十名傷者，送院只剩七人，網上版本是有警員把打死了的示威者屍體送往醫院殮房，也有屍體被救護掟出公海，因此太子站無端成了祭奠場！如此明顯的假新聞，憤青卻信得十足，悼念、跪地求真相的戲碼接連上演，目的不外乎延燒仇恨警方的黑運主調。

此事與第二大疑團其實異曲同工，8‧11當日，據稱「一名女子被香港警察發射布袋彈致盲」，這宗事件鬧得全球皆知，但該名女子入院約兩周後已出院，還能看到光線，「爆眼致盲」根本假假假！但事主、家人及知道內情的醫護卻任由假新聞誤導，真相見不得光。

第三大疑團是多宗死因各異、卻被示威陣營形容為「死諫」的事件，黑心推手沒讓死者安息，反利用來強大文宣。第四大疑團是英國駐港領事館職員因涉嫖妓而遭深圳行政拘留，涉案人早已回港，為何真相無人問津？他的封口是要迴避嫖妓指控還是拒絕還原真相？

都說裝睡的人叫不醒，何況香港有太多一襲黑衣之下掩藏黑心及魑魅的人。港人若不用腦，只會淪為被眾志蠢材愚弄的大愚之徒。