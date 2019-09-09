正論：八國聯軍又重臨　侵華不缺帶路黨

魯迅說過，叭兒狗往往比主人更嚴厲。見諸於反修例政治風暴一役，洋奴漢奸傾巢而出，他們或向外國唱衰香港，或引洋人入關出賣香港，或充當爛頭蟀搞亂香港，洋主子不方便出手的，他們搶先出手，而且表現得更兇猛更惡毒。昨日又見大群示威者堵路縱火，叫囂美國國會通過《香港人權與民主法案》，制裁中港官員。香港洋奴漢奸輩出，外部勢力「以華制華」怎不水到渠成！

所謂的《香港人權與民主法案》，並非甚麼新鮮事，早於佔中期間美國國會已經提出，賦權美國總統將所謂侵害香港人權與民主自治者列入黑名單，凍結其在美資產及禁止入境，但一直只聞樓梯響，從未進行審議。法案最新版本，則將明年設為普選立法會死線，又訂明必須普選特首，並可以此法案為基礎，推動修改《香港關係法》，不再承認香港的特殊金融地位云云。

簡而言之，這是美國利用本國法律干涉別國內政的慣常伎倆，目的就是要確保被針對的國家或地區，政策符合美國利益，繼續維護美國霸權，《香港人權與民主法案》如是，《香港關係法》如是，《台灣關係法》亦如是，甚麼民主、人權都不過是幌子而已。說穿了，就是藉此圍堵中國，遏制中國，為中國添煩添亂。

美國出於自身利益考量，不容臥榻之側有人鼾睡，視中國為頭號敵人，公然耍無賴不難理解，但最可悲的是，要求別國制裁自己國家、引洋人入關最不遺餘力者，恰恰是香港人自己。「漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人」的一幕在中國歷史反覆上演，單是反修例風暴爆發至今，每次遊行總見大量英美國旗，昨日也不例外，除了美國國旗在遊行隊伍中飄揚，示威者甚至高唱美國國歌，要求特朗普「驅逐共黨」、「解放香港」，簡直是末世瘋狂。

漢奸代有人才出，各領風騷於一時。比如「為美國而戰」的「漢奸代表」壹傳媒黎智英，他早前覲見美國高官，第一個跳出來乞求美國制裁中港官員的就是他，說時還無比興奮，絲毫不以為恥；又比如其「禍港四人幫」黨羽「民主阿婆」前政務司司長陳方安生、「日日做漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘，年年熱衷到訪歐美唱衰「一國兩制」，奴顏婢膝，刷存在感；至於黃之鋒、周庭、陳浩天等港獨小頭目更是青出於藍，頻頻同台獨、藏獨、疆獨、蒙獨合流，黃之鋒要求蔡英文落實《難民法》，為香港暴徒提供庇護，周庭索性叫日本派遣自衞隊為港獨抗爭，令人嘆為觀止。

是可忍孰不可忍。國家主權神聖不可侵犯，香港的洋奴漢奸公然勾結外部勢力，配合美國對中國發動「新冷戰」，在港掀起顏色革命，人們期望中央和港府「金猴奮起千鈞棒」痛擊之，維護國家尊嚴。可惜事與願違，中央至今畏首畏尾，只透過官媒發狠言，警告美國國會若通過法案，北京必會全面報復；外交部則公式化地要求外國停止干預中國事務，顯得不痛不癢。連嚴懲漢奸都是光說不練，試問這些帶路黨若被大抓捕，外部勢力還能在港如入無人之境嗎？

港府的表現更是不忍卒睹，一跪再跪，綏靖投降，只差在未滾地痛哭求饒而已。最可笑的是，港府無計可施，竟大灑金錢在外國媒體賣廣告，自吹自擂香港穩定安全，有信心解決反修例暴亂，會有人信嗎？外部勢力恰恰就是搞亂香港的幕後黑手，在外國賣廣告除了惹人訕笑，會有甚麼作用？

翻開世界近代史，奴役與掠奪，侵略與擴張，戰爭與屠殺，就是西方霸權的本質，他們打着維護「貿易自由」的大旗，對別國予取予求。當年英國向中國發動鴉片戰爭，强迫清政府割地賠款、開放門戶傾銷毒品，現在美國策動的貿易戰也是一樣，美其名曰追求「貿易平衡」，實際上是肢解中國，索要好處，維護霸權。美國眼見貿易戰仍未能迫使中國屈服，便將香港作為棋子，以搞亂香港來達到遏華目的。

反修例風暴一役，更見西方國家之張牙舞爪，美英法德等國空群而出，指手畫腳有之，說三道四有之，全部都希望趁火打劫，上下其手，猶如現代版八國聯軍。想當年，八國聯軍借義和團之亂揮軍北京，迫使清政府簽下《辛丑條約》，對北京實施種種罰款制裁，連清政府大臣是生是死、是去是留都由聯軍說了算，喪權辱國，慘不忍睹。今日，以美國為首的外部勢力再次步步進逼，港府無力招架，中央縛手縛腳，難道又要和西方群狼簽訂城下之盟嗎？

中國有首歌是這樣的：「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接牠的有獵槍。」毛澤東亦說過，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。」面對西方流氓無賴，忍氣吞聲不可能換來和平，惟有拿起獵槍強硬應對，狹路相逢勇者必勝。新中國經歷過韓戰、越戰、發展核武，贏得國際社會尊重，重返世界舞台，一躍而成世界第二大經濟體，這些不是西方的恩賜，而是中國自身努力的結果。以前一窮二白尚且做得到，現在富起來了，槍炮不缺了，更應挺直腰板，讓那豺狼知難而退。