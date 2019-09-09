神州觀察：丙肝問題趨惡化　毒品氾濫是要因

世界衞生組織近日有研究指出，中國目前正面臨全球最嚴重的丙型肝炎病毒威脅，估計有近九百萬人受感染，當中逾半患者更因此演化成肝癌死亡，情況令人憂心。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）則認為，由於中國近年吸食安非他命的人數瘋漲，共用針筒吸毒行為已成為傳播丙肝的主要途徑之一。

關於這一點，從英國某醫學期刊前年發表的一項研究中或可得到佐證。該研究發現，中國四川省一處山區的彝族人聚居地，因位處一條主要的毒品販運通道上，使得該地擁有較高比例的吸毒者，當中患有丙型肝炎的人數幾乎是全國平均水平的五倍。至於被濫用的安非他命，其實就是俗稱「冰毒」的甲基安非他命，二者只在化學分子式上有所區別，毒性卻更大，冰毒並於去年取代海洛英，成為中國頭號毒品。

眾所周知，四川、兩廣地區以及雲南、湖南等地，一直是中國毒品犯罪案件高發地，並遭受東南亞、南美洲等國際販毒集團不斷滲透，形成內外勾結之勢，將大量毒品偷運入境，荼毒國人，以至官方亦不得不承認國內實際吸毒人數已超過一千四百萬。UNODC的報告亦揭露，毒源主要還是來自「金三角」地區，區內去年共檢獲一百二十噸冰毒，生產及出貨路線與本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團所用路線完全脗合。

而在去年的「國際禁毒日」，公安部亦曾高調通報與香港有關的禁毒情況，指出有長期盤據香港的毒梟通過有組織犯罪網絡，把來自東南亞的毒品經中國內地過境到香港，再轉至國際市場，成為誘發內地毒品問題死灰復燃的主要原因。當局為此不斷加強與有關國家及地區展開緝毒執法合作，並接連搗破多起跨國販毒案件，實行「打財斷血」，勢要將毒品的危害降至最低。

中國社科院早前發布的新一期國際禁毒藍皮書指出，全球吸毒者數量仍持續增加，通過注射方式濫用毒品人數更超過一千萬，其中一百二十多萬人因此感染愛滋病毒。而交叉使用針筒注射毒品導致的丙肝大肆傳染，無疑會給中國帶來更多、更嚴重的社會風險。正如中國疾控中心公布指，單是今年六月便錄得兩萬多宗丙肝新增病例，當中並有十四宗死亡個案；去年全年新增病例更比二○一○年多逾四成三，情況讓人怵目驚心。

當然，世衞的報告亦提及，丙肝在中國肆虐的另一個原因，是醫療設備消毒環節及醫院工作人員疏於職守等不必要因素所致，以及丙肝患者醫療配套不足、高昂的藥費等問題致使實際獲得治療者極少，亦需引起當局足夠重視。