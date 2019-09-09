功夫茶：醜聞不絕超低能　避政司長不如雞

反修例風暴一役，林鄭「一撤促成千古恨」，加上司底驊檢控無能，管治班子更無一人是男兒，香港睇怕有排頭痕！功夫茶今日就開門見山，直接炮轟司底驊主掌律政司係香港嘅悲哀，從任何角度睇，佢真係不如一隻雞！

有識之士可能覺得功夫茶侮辱咗雞，事關雞有五德：頭戴冠者，文也；足搏距者，武也；敵在前敢鬥者，勇也；見食相呼者，仁也；守夜不失時者，信也。「文武勇仁信」呢五德，嗰位「避政司司長」有邊樣沾得上邊？

呢，佢未有盡責向公眾解說修例，令修例引發連場流血衝突，仲一味躲在鍵盤後廢噏無謂，一時話「可用調解技巧解決紛爭」，一時話「大家都懷着一顆愛香港這個家的心」。喂，你個龜頭如果有探一探出來，點都嗅到催淚彈嘅辛辣氣味啩！硝煙圍香江，雷射幻警署，燒砸港鐵站，唔通你反晒白眼都睇唔到？警民衝突至日月無光、天地變色，你仲賣萌話可以「調解」？啲黑衣曱甴要「光復香港」，調你老味咩！低能離地成咁，正一醫番都嘥藥費！

睇佢見到洋奴漢奸嗰副呵護備至嘅嘴臉，就知要佢秉公檢控暴徒，真係唔使旨意！點解咁講，係人都知呢鑊嘢嘅幕後黑手係漢奸黎，但莫講話冇人敢郁佢一條毛，就連佢單恐嚇東方報業集團記者案，律政司拖延逾兩年都唔檢控，東方及受害記者十四度去信質詢「告定唔告」，司底驊唔止避而不答，仲三度違反十四日內回覆受害人嘅服務承諾。

好似第十四封信吖，上月十六號發出，直到今個月六號晚先至回覆，仲要來來去去三幅被，無非講大堆虛話廢話敷衍！司底驊不但誠信破產，更反映佢「大事做唔到，小事做唔好」，政治凌駕法治，咁仲學乜人講司法獨立呀？咁嘅避政司，不作為只作死，香港法治有乜辦法唔沉淪呀？

嗱，內地就話有「黨大定法大」嘅疑惑，其實潛台詞就係「權大定法大」，在上嘅都有加以解說，黨和法嘅關係為根本問題，處理得好，則法治興、黨興、國家興；處理得唔好，則法治衰、黨衰、國家衰。功夫茶亦有疑惑，究竟香港家陣係政治大定法律大？

身為守護香港法治核心價值嘅律政司司長，檢控案件頻頻「甩轆」唔在講，最近仲有律政司人員涉嫌教暴徒逃避調查，有冇再離譜啲啊。咁又難怪，司底驊其身不正，甫上任即放生漢奸黎單「黑金案」，佔中三十九名搞手又遲遲唔落鑊，但凡有反中亂港立場者，莫不得到保護傘庇護，如此律政司，仲有乜衰嘢做唔出啊！

功夫茶夠膽講句，司底驊根本連雞都不如，若然佢真係有心貢獻社會，不如變成一條沙蟲，起碼可以餵雞！