世界視線：俄烏歷史性換囚　破冰漫漫路難走

克里米亞被俄羅斯吞併五年後，俄烏大規模交換七十名囚犯，烏克蘭總統澤連斯基稱為雙方化解衝突的第一步，預示兩國關係即將破冰，亦標誌着這位素人諧星總統交出他第一份亮麗的外交考卷。輿論大致好評，連美國總統特朗普都讚好，代表是次政治協商基本上已得到大國首肯。

法國總統馬克龍和德國總理默克爾事前與澤氏通過電話，兩人為是次換囚付出了極大努力，亦各取所需，皆因歐盟正謀求與俄羅斯建立更緊密的經貿關係，德俄合建的北溪二號輸氣管也在今年落成。奈何克里米亞問題芒刺在背，美軍亦挑撥北約從中作梗，俄烏一日不言和，歐洲一日也不會得到安寧。其實早於法國G7峰會，特朗普忽然提議下屆讓普京返回列國座席時，已見到破冰的端倪。有趣的是，法德當時齊聲反對，令外界錯誤解讀為兩國在烏克蘭問題上仍與普京誓不兩立，到現在才真相大白，原來澤氏跟馬克龍提出的其中一個換囚條件，正是不要讓俄羅斯重返G7。換句話說，法德並非與俄交惡，而是向烏克蘭賣個順水人情而已。

普京當然沒有空手而回，他一直致力爭取歐洲撤除制裁，解決克里米亞問題等同經濟鬆綁。莫斯科同時要求基輔解除對頓巴斯的封鎖，澤氏顯然也付出相當大的誠意，才可促成這宗交易。問題是，值不值得？當初烏克蘭人捨棄親俄的波羅申科而選擇了他，難道不是希望總統對俄展現更強勢的一面嗎？

掌聲背後，澤氏也冒着相當大的政治風險，倘若換囚條件被揭喪權辱國，牽涉一筆龐大的贖金，他就可能淪為最大輸家。他最起碼得罪了馬航MH17空難死者的家屬，因為其中一個獲釋者，正是涉嫌指揮烏東防空旅和毀滅擊落客機證據的關鍵證人契馬赫。幸好荷蘭調查團不是省油的燈，他們推延了換囚日期，爭取了盤問契馬赫的最後機會。

現在各界都觀望換囚計劃會否進一步擴大，俄烏會否促成元首會談。和平雖然勝於戰爭，但如果基輔若無其事，輕易重修舊好，試問怎對得住一萬三千名死去的同胞？