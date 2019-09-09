產評：內地數據添憂慮　降準預示救市難

過去周末，內地披露了多項經濟政策及數據，反映隨着貿易戰升級，負面影響浮現，救市難度大增，情況未許樂觀。事到如今，中美實須認真談判，謀求突破，否則已受損的經濟恐無法彌補，局面更不堪。

內地昨日公布，八月出口以美元計，按年下跌1%，有別於市場預期增長2.2%；進口更大跌5.6%，反映內需低迷。雖然以人民幣計，上月出口按年增長2.6%，但主因是人民幣大幅貶值約3.6%，創下九四年以來最惡劣所致。

這反映着即使人民幣貶值能對沖部分關稅稅率，也提振不了出口！今次美國總統特朗普雖然不像以往般提供寬限期，但在九月一日實施的新關稅貨品總值僅逾千億美元，更大的部分是十月及十二月才開始。由於內地貨物透過海運，一般需時兩至四星期才抵達美國，故特朗普在八月二十三日宣布加徵關稅後，如果美國零售商有意避稅，上月底就要落單出貨，惟數據未有反映，解釋只有兩個：要麼是企業已找到新的供應鏈；要麼需求近飽和。

無論答案如何，可以肯定的是，外貿已給內地經濟增添壓力，同時表明必須加大救市力度。若按人民銀行上周六公布的八月外匯儲備數據可見，總量增至3.1072萬億美元，有別於市場預期微跌，反映當局未阻止人民幣大幅貶值，即默許了「破七」是合適的，別奢望短期內能大幅反彈。

匯價貶值主要是「向外」挽救出口，當局上周五則「向內」宣布，從本月十六日起，下調存款準備金率0.5個百分點；規模較小的城市商業銀行則實施「定向降準」，將於十月十五日和十一月十五日分兩次實施，每次下調0.5個百分點。要留意的是，今次降準分三個階段，目的是要明確地向市場解釋，是次釋放的九千億元人民幣不是增加借貸來谷經濟，反而是對沖九月中旬內地繳稅旺季來臨時的資金問題。換言之，今次降準不會刺激市場炒作，同時意味當局已不求催谷經濟增長，只求穩定局面，反映救市殊不容易。

事實上，數據顯示，截至今年六月底，內地債務佔國內生產總值（GDP）比例已升至249.5%，高於今年三月底的248.6%，更明顯高於去年底的243.7%，顯示當局為了應對貿易戰，已棄守一七年開始的「去槓桿」。當局最初尋求「去槓桿」，是因靠債務推動經濟已到極限，如今則將雪球滾大，只要未來經濟增長再放慢，企業收入就會減少，債務違約恐骨牌式來臨。因此，與其再勉強救市，倒不如認真與美談判，解決困局。