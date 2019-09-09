牆倒眾人推，破鼓萬人捶。惠譽調低香港信貸評級，並不令人意外，由美國操控的三大國際評級機構最擅長落井下石，香港由盛世變成亂世，由金融中心變成動亂之都，老美不乘機再踩一腳才怪。今次惠譽打頭陣，接着大概該輪到標普和穆迪出手，問題只是遲早而已。

顯而易見，惠譽此時此刻調低香港信貸評級，除了經濟方面的原因，更多的還是政治方面的陰謀。惠譽認為，香港社會持續不穩，加上中美貿易戰影響，令未來經濟環境更嚴峻，而連串動亂更令管治系統及法治受到長遠損害，衝擊整體營商環境，這些無疑都是事實。但惠譽指香港經濟、金融和社會政治日益融入中國內地管治體系，將帶來更大的監管挑戰，令香港與內地的主權評級差距逐漸縮窄，這分明是本末倒置，無非想阻撓兩地融合。洋人始終說不清楚，中國經濟體積愈來愈龐大，而香港既是細小經濟體，又是中國的一部分，兩地融合到底有何問題？香港不融入內地，難道應該歸英歸美？

其實大家都知道，三大評級機構絕非如他們所標榜的公平、公正、公開，而是往往帶有政治偏見和目的，甚至將政治凌駕一切。他們一直在國際金融界「翻雲覆雨」，予取予求，成為美國金融霸權的一部分，有人稱之為美國摧毀他國金融和經濟的「核武器」，一點也不誇張。而香港這場動亂正是美國在背後搞鬼，特朗普毫不掩飾地將之與中美貿易談判掛鈎，可見惠譽此時出手並非巧合，而是經過精心算計，其目的就是要令香港的經濟雪上加霜，以此要挾中國。

不難預料，美國的骯髒手段還陸續有來。有美國政客揚言盡快在國會討論《香港人權與民主法案》，這是另一種慣技，以維護人權和民主為名，行干預他國內政之實。事實一再證明，美國不惜工本策動這場顏色革命，不僅僅是為了搞亂香港，更是為了將香港變成遏制中國的前頭堡。