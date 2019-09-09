又是一個硝煙滿街、四處暴力衝突的周末，多區示威者衝擊，而警方又是一如以往玩兵捉賊遊戲，等搞事分子叫囂挑釁一段時間，人群聚集更多，才派出隊伍清場，本來出動的那隊叫做速龍，隔數小時都變慢龍了。旺角街頭又火光熊熊，大家都知道火勢迅速蔓延，一發不可收拾，暴徒是否要燒死人才收手？政府高官依舊做其鍵盤戰士，好像真的要有人命傷亡才出手。究竟是有撒手鐧留待最後關頭來個絕殺，還是根本沒有招數，一味拖延等待中央打救呢？相信後者機會居多了，反正對民望歷來最低的政府抱有期望，你只會換來絕望。

暴亂至今三個月，拘捕超過一千人，按照每日拘捕數十人進度，很快便達到二千之數，如何處理檢控肯定是未來特區法治重中之重問題，然而律政司肩負重任，領軍卻是「避政司司長」鄭若驊，由暴潮爆發至今，一直採用龜縮政策，已經有三數星期沒有公開露面，只是發數篇網誌談些無關痛癢的事情，用「九唔搭八」來形容最貼切不過，亦是非常可悲，竟然由這號人物來捍衞法治。

林鄭月娥所謂以四大行動來平息暴亂，坊間劣評如潮，溝通對話可以解決矛盾是天方夜譚，示威者想和你玉石俱焚，林鄭你敢一個人落區嗎？監警會新加兩位成員被指是建制派中人，聘請的國際專家竟然捲入通警醜聞，想增加公信力反而弄巧反拙。這是一場管治權的戰爭，反對派不達目的不會收手。中央公開表示支持特區政府用合法手段去平息動亂，其中一招便是動用《緊急法》賦予的權力，林鄭的回應是還在研究考慮，是和鄭若驊商討嗎？簡直是浪費時間，民怨只會愈積愈深。

中央的態度亦莫測高深，現在山雨欲來風滿樓，依舊紋風未動，是怕了國際的口水戰，還是貿易戰受制於美國，郁不得其正？香港人真是受夠了，要民心回歸，顯示一國之威，此時不出手還待何時？