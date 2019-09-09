反對派一直將「7‧21」元朗西鐵站的打鬥定性為「恐襲」，語不驚人死不休，但對於暴徒到處打砸縱火、破壞鐵路和機場運作的恐怖主義行為卻隻字不提，雙重標準，虛偽無恥，可見一斑。

林卓廷昨日又開記者會，聲稱他及多名元朗受襲傷者將入稟法庭，以民事索償方式控告警方沒有履行職務。民事索償是每個公民的合法權利，林卓廷這樣做總好過整天帶隊到處吵鬧，惟令人大惑不解的是，林卓廷等人懂得循法律途徑追究警方責任，為何不勸勸在「8‧11」當晚，聲稱在尖沙咀遭警方打爆眼的少女，同樣循法律途徑追究警方責任？

據悉，這名爆眼少女入院兩星期左右已可出院，不但沒有盲眼，聽聞還開始看到光線，康復有望。外界亦不斷質疑當晚真相為何，期望當事人能告訴公眾真相。很可惜，等了又等，除了有一段聲稱為當事人的視頻面世，繼續鼓吹仇警，卻絕口不提眼睛到底如何受傷、由何人所傷，真相始終未明。這不是很奇怪嗎？例如林卓廷不過被元朗暴徒打至輕傷都會死咬警方不放；又例如那名在醫院病房被三名警員襲擊的醉漢，其家屬也懂得向林卓廷求助並公開視頻鋤死警方，倘爆眼少女的傷勢真的由警方造成，她及其家人為何不挺身指證「黑警」討公道？林卓廷之流為何不主動協助該少女？

最新消息是，爆眼少女不但拒絕向警方索償和提告，連警方進行刑事調查都要千方百計阻撓。警方已取得法庭手令向醫管局索取少女的醫療報告，惟當事人竟出動到律師信反對醫院交出報告。要知道，警方有權就刑事案件主動展開調查，不是當事人不追究就可以當無事發生，要是爆眼少女真的由警員所傷，不是正好符合反對派和暴徒釘死黑警的「合尺」，讓當事人成為「時代革命」永遠的圖騰嗎？如今不惜一切阻止真相曝光，原因是甚麼，你懂的！