自從爆發修例風波以來，本欄一直建議採用拖字訣，但甚麼叫拖，政府似乎不明其理，以為懦弱與不作為便叫拖，那是誤會。

拖的意思是不會作大幅度退讓，也不主動燃點火頭，一切因時制宜，見機而作，但不代表任由暴亂分子胡為。近日在港鐵站內，暴徒肆意破壞，有警員持警棍制止，竟遭人投擲金屬器皿襲擊，警方不敵，被迫退入站內休息室，在鏡頭所見，有些狠命投擲者竟然是少女，是可忍，孰不可忍！試問香港警察的尊嚴何在，他們也是父母所生，是血肉之軀，難道是納稅人所養，就可以任憑他人傷害和欺侮？

警方必須盡快制訂應付示威的原則，筆者建議可依次分以下四項：第一，特區政府歡迎亦尊重一切合法的和平示威，警方的職責是全程保護參與者，維持秩序。第二，若有人在不合法的地點、時間示威，警方會以低度武力驅趕或拘捕，如果對方不反抗，過程中只會使用警棍、胡椒噴劑或催淚煙。第三，如果在驅散或拘捕過程中，示威者主動襲擊警務人員，警方除使用上述三樣武器外，將會酌情用橡膠子彈或胡椒球彈。第四，當暴徒施襲，警務人員感到生命受威脅時，可採用真槍還擊，但必須強調一點，就是警察絕不會在不受襲擊時，以真槍對付示威者。

以上四項依次採用後，若暴亂繼續升級，至香港警察無法應付，特區政府將會引用《基本法》，請求解放軍協助。

過去，警方平亂手法惹人爭議，讓反對派大做文章，是因為沒有在事前訂明原則，使人不知道警方何時寬，何時緊，何時會採用哪一級別的武力。只要將原則釐定清楚，公諸於世，便可全面實施。實施前請國際專家以美、英等先進地區作比較，歡迎指出警方擬定的用武標準，有哪一項不符合世界水平。若然沒有，暴徒便再沒有可抱怨之處了。