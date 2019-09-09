棺材舖拜神，想人死。棺材舖舖主拜神，目的係想發財，希望多啲人瓜老襯，賣多兩副棺材，發吓死人財！然則，大奸宅密會，無非係想香港死，係想香港亂死！冇錯，老朽講緊嘅係漢奸黎又喺佢何文田間大奸宅密會攪局。哈，本報好嘢！影到民陣召集人岑子杰首次現身大奸宅。

俗語有云：臭罌出臭草，大奸宅自然出大奸人！唔通會出岳飛、文天祥、孫中山咩？呢，岑子杰日前宣布，民陣已經入紙申請再辦遊行，說時遲，那時快，轉個頭佢就連同漢奸黎密會常客，即李漢奸、被判囚八個月獲緩刑嘅李永達、外號「AV仁」嘅何俊仁同埋立法會議員林卓廷，一齊獲漢奸黎「召見」。

此外，仲有至叻擲三文治嘅社民連主席吳文遠！一次過集合老中青反中亂港先鋒，未知係咪商討下周日（十五日）嘅大遊行呢？你話唔係，不過食吓月餅追吓月啫！反正老朽就不信了！

各位阿哥，民陣嘅遊行申請遭警方反對後，反對派都係一意孤行出來行㗎嘞，他們出來搞到香港亂過亂葬崗都要繼續「行」！漢奸黎亦常常在收錢政客或「袋住先」政客如李卓人、長毛等人簇擁下現身，儼然以「總指揮」自居，並且大放厥詞，說甚麼「香港人不能被嚇怕」，又批評警方依法拘捕反對派政客係「恐嚇」！

你老味啊！你條契弟前年在維園出席六四祈禱會後，忽然腦筋唔知勾咗邊條大奸筋，突然走到一名在場作正常採訪嘅東方報業集團記者前，一邊用手指着其面，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇。喂！咁嘅行為就係百分百嘅恐嚇喇！你條契弟嘅劣行就真係不能被嚇怕！內地官媒不久前才怒斥佢係「民族敗類當代漢奸」、「禍港四人幫」之首，而漢奸通常如秋後的蚱蜢，漢奸黎還可恃司法保護傘行兇嗎？