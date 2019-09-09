變相公投是反對派用來自欺欺人的伎倆，他們沒法在選舉中獲得實權，就試圖攫取解讀權來改寫對選舉的演繹。可悲的是，所預期的大量白票通常沒有湧現，建制候選人往往照樣當選，變相公投沒法減輕集體的政治無力感，反而增加了它。更可悲的是，明明輸得一敗塗地，反對派還欺哄人民階段性勝利，贏到開巷。

莫斯科正舉行地方選舉，七月以來已掀起了連場示威，也換來了連場武力鎮壓。政府牢牢控制議會，禁絕反對派踏足，不願意下放真正的民主，還動用國家機器壓迫他們的生存空間，肆意和不合理地搜捕，以及凍結他們的財產。然而，面對經濟低迷和政治腐敗，被壓迫的人民沒有停下步伐，既然選舉無法改變國家的命運，怒潮就轉往街頭爆發。莫斯科市長也毫不留情，警察淪為維護假選舉的政治工具。

二百零四個候選人被取消資格，俗稱DQ。在上個世紀，邪惡的髒事總是政治操刀，元首下令，極權的邪惡等同元首的邪惡；來到現代，元首們都學乖了，學會將邪惡外判給制度，由行政代勞。因此，總統並沒有親自干預議會選舉，而是藉着一個忠誠的選舉主任、一個受操縱的選舉委員會，將他不想見到的候選人一概篩走。選舉不公義由此而生，行政干預立法，比起政治干預立法更為邪惡，因為選舉主任總愛說她所下的一切決定都與政治無關。

於是順理成章，選委會主席成了頭號的對付對象，DQ的操刀手潘菲洛娃在選舉前夕被人用電槍襲擊，性命無虞，卻炒熱了新聞。心水清的反對派，質疑這是自編自導自演，用來轉移大家的視線。今次選舉的一大特色是執政黨統一俄羅斯黨的缺席。由於黨的品牌成為負累，大部分建制派都選擇獨立出選，有些更偽裝成反對派騙取選票。長此下去，政治矛盾肯定日益加深，強勢普京一離任，俄羅斯隨時天翻地覆。