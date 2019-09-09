入職體檢本是一項基本要求，但內地近年出現體檢代檢，由別人替代抽血、自己參與其他項目，以完成虛假的體檢報告，代檢原因不外乎防歧視，隱瞞病情，折射出的依然是社會的不公及屢禁不絕的醫療亂象。

據報道，內地市面出現一些「體檢代檢」公司，支付一千二百元，便可安排「槍手」替求職者完成部分體檢項目；有三甲醫院的體檢草率，「槍手」憑假證件便通過身份核實的一關，而該些「體檢代檢」公司每年利潤可達數百萬元。其中一家名為「中國體檢聯盟」的網站聲稱專注於全國領域的體檢代檢事業，主要業務包括入職體檢代檢、福利體檢代檢、入學體檢代檢、駕照體檢代檢等，業務範圍涵蓋北京、上海、湖南、湖北等全國多個省市。

體檢的重要性不言而喻，以入職體檢為例，不僅可了解自身健康狀況，還會影響到用人單位的崗位安全。比如，幼教、餐飲等特殊行業需要健康證才可上崗，倘若可以體檢代檢蒙混過關的話，顯然會埋下隱患。身體不符合要求的人從事餐飲行業，無疑會導致食品衞生安全隱患的發生，直接危害百姓健康。

體檢代檢得出的結論，毫無真實性可言，身體條件不合格的人在體檢中蒙混過關，無疑讓入職、入學、駕照等體檢失去了意義。如今這項違法生意竟然成為一項「事業」，並能夠在全國範圍內推廣，「槍手」甚至坦言，如此操作從未失過手，可見這一灰色產業已經幾乎到了不加掩飾的地步。

最令人氣憤的是，這一切，又是臭名昭著的百度網站在助紂為虐，隨便搜索百度，就充斥有大量代人體檢的廣告。

實際上，內地就業促進法規定，用人單位招用人員，不得以「是傳染病病原攜帶者」為由拒絕錄用，已有明文規定不准歧視，仍有人選擇體檢造假，當中亦反映部分政府部門和企事業單位招聘人員，仍然存在歧視問題，而體檢代檢亦必須勾結醫院配合才能得逞。

近年來，隨着生活水平的提高，人們愈來愈重視體檢，體檢市場也愈來愈大。統計顯示，去年全國體檢人次達到近五億，當中也衍生不少問題。除了代人體檢，一些醫療機構亦不規範，包括聘用非醫療人員體檢，為競爭生意，普遍診斷顧客是「健康」或「亞健康」，若是政府資助的公益體檢，則胡亂檢測一番，令不少患者因誤診而延誤治療。

歸根究柢，一切向錢看仍是硬道理；當今社會世風日下，各行各業見利忘義、道德淪落，醫院也不例外。「醫院不扶傷，醫生該經商」，過度醫療、亂開藥、亂收費隨處可見，醫生懸壺濟世之心早已不再，趁病打劫、拿着手術刀敲詐勒索已成業界潛規則。

多年來，從嬰兒疫苗到公立醫院的門診外包，再到百度競價排行榜極力推薦的莆田系醫院，都是坑人陷阱。然而，這些醫療亂象卻長期難以治理，癥結在於醫療監管部門坐視不理，如今連體檢也造假害人，令人不得不問，神州大地究竟還有甚麼能夠保障百姓健康？