神州觀察：國產航母未服役　總指揮提前退休

內地十一閱兵活動日前在北京舉行聯合排練，解放軍將展示新型武器，令外界相當期待。不過一直盛傳十一將服役的中國首艘國產航母下水一年多，仍在海試階段，恐難以如期交付海軍，其建造總指揮胡問鳴近日卻突然提前退休。

中國船舶重工集團有限公司（中船重工）官網日前發布消息，中共中央決定免去胡問鳴董事長、黨組書記職務，胡氏退休。六十二歲的胡問鳴是江蘇揚州人，長期在軍工企業任職，曾任中國航空工業第一集團、中國兵器工業集團等企業高管，二○一五年任中船重工董事長、黨組書記。中船重工是副省部級的國有大型軍工企業之一，按照規定，一般而言，省部級官員退休年齡六十五歲，在此年齡之前，亦可卸任，但多會安排其他閒職或名譽職務，沒有犯錯誤，幾乎無一省部級官員會在六十二歲辦理退休，故胡的突然退休，外界普遍解讀是「被退休」。

當然，胡問鳴「被退休」也是有迹可尋。在過去的十年中，胡問鳴全程參與中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造，曾被任命為「國產航母工程總指揮」，但國產航母經過七次海試仍未交付海軍，不得不令人生疑。

最值得關注的是，在胡任期內，中船重工原董事總經理、黨組副書記孫波去年六月受查落台，上海法院最近因孫波案涉及國家秘密而不公開審判，並判孫入獄十二年。作為胡的副手，孫波被傳可能將遼寧艦的改裝資料出賣給境外情報機構。雖然胡與孫波案並無直接聯繫，但作為中船重工一把手，顯然也難辭其咎，故才會在十一重大事件節點被突然「提前」退休。

至於所謂中國航母質量問題，以及其性能優劣，很多分析和判斷多為外界「推測」，但中國軍工系統近年來曝光的腐敗卻是實實在在的事實。比如一六年，原中船重工紀檢組組長劉長虹落台受查；被指是護衞艦和登陸艦搖籃的滬東中華造船有限公司，原董事長顧逖泉，生產製造高端航空軍備的中航重機，原副總經理吳浩，以及陸軍火炮主要供貨商之一的安徽軍工集團前董事長黃小虎等，分別在一四年先後落台。

過去十幾年，中國尖端武器研發製造捷報頻傳，從殲20、殲31，到055型萬噸驅逐艦、002型國產航母，新型戰機戰艦一個接一個，與美俄的差距從望塵莫及縮小到望其項背程度，有堅強的軍力做後盾，中國終於可以不用看別人眼色行事。但先進武器絕非用作花架子，而要用於實戰。從接連爆出的軍工腐敗案看，涉及海陸空三軍武器裝備的軍工企業，都有高層因貪腐被查，不僅解放軍武器質量堪憂，也給國家安全帶來巨大隱患，顯然，當局軍工反腐力度必須比任何領域都要大。