世界視線：取消阿富汗和談　特朗普進退失據

華府跟阿富汗塔利班的和談突現變數。塔利班日前承認在首都喀布爾發動恐襲，造成美軍士兵及十一名平民死亡，美國總統特朗普隨即在社交網站宣布，取消跟阿富汗總統艾哈邁德扎伊以及塔利班代表在大衞營的會面。

特朗普在推文中強調，如果塔利班連在重要的和談期間停火都做不到，甚至令十二名無辜人士喪命，他們可能沒有能力達成有意義的協議；國務卿蓬佩奧則揚言，美國需要塔利班作出重大承諾才願意重啟談判。

大衞營會談臨門一腳取消，凸顯特朗普政府與塔利班和談過程中面臨的困境。可以看到，塔利班由始至終沒有承諾過「停火」，該組織對華府的「承諾」，只不過是口頭保證阿富汗不會成為恐怖組織的棲身之所，以及跟阿蓋德、伊斯蘭國（IS）等劃清界線。據聯合國統計，截至今年六月，阿富汗今年發生的暴力襲擊已導致超過一千三百名平民死亡，連同今次喀布爾爆炸，美軍已有十七人陣亡。由此可見，塔利班「邊談邊打」乃是「常態」，為甚麼特朗普今次特別緊張，甚至不惜取消會談？

其中一個原因是大衞營的象徵意義。在特朗普心目中，能夠在大衞營敲定「和約」，歷史功績可與當年以色列與埃及簽署「大衞營協議」相提並論，但國內輿論卻質疑，在九一一恐襲紀念日前夕，而大衞營則是當年美國總統商討應對策略的地方，在這裏接見一度支持阿蓋德的塔利班，簡直是開歷史的玩笑。

當然，要說美國從阿富汗撤兵的計劃從此泡湯，可能言之尚早。根據已曝光的協議內容，美國將在未來四個多月撤走五千四百名士兵，餘下的八千六百人則在十六個月內全數回國。從日期推算即可知道，這壓根兒就是特朗普的「選舉工程」，很難想像他會因為小小「波折」而輕言放棄。問題是，特氏藉「拒絕談判」增加籌碼這一招早已用老，由北韓棄核問題，到伊朗核協議再到對中國的貿易協議，其「施壓」手段並未能嘗到多少甜頭。特朗普到底像自己經常吹噓那樣，是「偉大的交易撮合者（dealmaker）」還是「交易破壞者（dealbreaker）」，毋庸贅言。