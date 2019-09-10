正論：以暴易暴成歪風　社會撕裂禍無窮

「暴力有時或可解決問題」這句話出自香港大律師公會前主席、公民黨主席梁家傑口中，七月份引來各方義正詞嚴的譴責，然而有很多年輕人對這些泛民領袖說話都深信不疑，之後示威潮暴力不斷升級，狂擲汽油彈縱火，人神共憤，怒火蔓延，有人忍不住向示威者還擊洩憤，近日發生多宗同類案件。

昨日凌晨一名身穿藍衣男子在旺角與一批示威者爭執，藍衣男用利器傷及兩男；昨早九龍一間書院外，學生進行築人鏈活動，有校友到場聲援，期間一名赤裸上身男子手持𠝹刀踩場及指罵學生，雙方發生衝突，混亂中一名女老師手部受傷；全港各區同時間有多間中學學生組成人鏈，在大角咀及沙田區分別遭遇高空擲物包括石屎塊，兩人受傷。一日之間發生多宗市民衝突，可見社會充滿戾氣，再加上經濟陷入不景氣，市民坐港鐵上下班會突然遇到封站，丟了飯碗又求職無門，一肚氣如何發洩，恐怕類似流血衝突會接踵而來。

無論是黑白哪一邊，無論任何出發點，犯法就是犯法，即使出於義憤襲擊破壞秩序的示威者，這種行為不能鼓勵，亦要受到制裁。文明社會絕對不能容忍暴力，可是示威者自己亦經常呼喊「以眼還眼」，令社會倒退到石器時代。暴力歪風一長，像打開的潘朵拉盒子，一發不可收拾。由最初非法集會遊行，演變成非法闖入、刑毀公物，到最近縱火、懷疑襲警，涉及干犯刑事罪行不計其數，還有噴污國徽及侮辱國旗，而遊行人士揮動港獨旗號，牴觸《基本法》第一章第一條，更是分裂國家的滔天大罪，奇怪在黑衣軍罪行罄竹難書，依然橫行霸道，政府還嚷着要大和解，敢問法治何在？

香港法治崩壞，從漢奸黎智英的「不死身」可見一斑。黎涉黑金秘捐獲放生，亦是佔中三十九名未被檢控的搞手之一。黎刑恐東方報業集團記者案，有圖有片，證據確鑿，拖延了超過兩年未檢控。《東方》與受害記者先後十四次去信律政司查問案件進度，所得的回覆都是虛答敷衍了事，連「告不告黎智英」也不敢確定，甚至曾經索性不覆信。律政司在鄭若驊麾下淪為黑惡保護傘，鄭解說修訂逃犯例不力，是反修例暴潮罪魁禍首，至今依然在位誤盡蒼生。

止暴制亂無期，民不聊生，市民有冤無路訴，訴諸暴力雖然做錯，可是舉目無助，警隊玩兵捉賊遊戲樂此不疲，未能給予暴徒迎頭痛擊，反而因執法失分寸與民結怨。愛國愛港之士，有心剿賊，卻無力回天，惟嘆無語問蒼天，香港是中國領土，千辛萬苦收回，是中國不可分離一部分，親兒有難，半死不活，母親去了哪兒？

香港回歸中國是天命所依，十四億人對一國兩制寄望甚殷，惟天朝所託非人，特區政府無能管治，兩制荒腔走板，一國卻遲遲未出手撥亂反正。國家領導人年初講話強調「中國人不打中國人」，可是對「香港人打香港人」為甚麼沒有嚴肅處理呢？外部勢力利用漢奸洋奴對付特區政府，陰謀奪取管治權，美國總統特朗普同時把香港局勢與貿易戰掛鈎，威脅中方就範。外敵與暴徒裏應外合，示威暴潮危害每一個香港市民的人身安全，中央有槍有炮有解放軍，特區政府有《緊急法》這把尚方寶劍卻猶豫不決，空談止暴制亂，是怯於外部勢力嗎？

五星旗被擲落海、當眾焚毀，港獨旗、英國旗、美國旗在中國領土、特區空氣中飄揚，國家面目無光，顏面何存？特朗普會容忍五星旗在紐約揮動嗎？

官媒多次點名批判黎智英為禍港黑手，旗下《蘋果日報》鼓吹反中亂港，中央政法委直接指斥黎智英為「禍港四人幫」之首，黎自己亦不諱言「為美國而戰」，可是罵歸罵，黎依舊逍遙自在，繼續在毒果日報煽動上街，多次遊行扮指揮，與一幫泛民及港獨分子搞死香港。這等亂臣賊子人人得而誅之，中央及政府不出手，市民忍不住自己出手。「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。」曹植的婦人之仁，能夠解決矛盾嗎？

當執法者被稱作狗，示威者成為大眾口中的曱甴，政見南轅北轍，香港社會撕裂根本難以修補，空談大和解是不切實際。覆水難收，破鏡重圓通常機會渺茫，勉強沒有幸福。當務之急不是修補撕裂，而是補救法治。只有嚴正執法，重整司法，把違法者不論左右藍黃都繩之以法，正義得以伸張，才可以平息以暴易暴歪風。

堅忍才能勝利，以眼還眼是暴徒才做的事，暴力不能夠解決問題，愛國愛港的市民切勿以身試法。解鈴還須繫鈴人，特區政府既棄萬民於水深火熱中，中央難道真的見死不救嗎？