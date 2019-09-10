功夫茶：差佬失彈若等閒　如此遊魂點執勤

反修例風暴延宕三個月，警方執法不但未能「止暴制亂」，反而醜聞多多，一時爆出惡警濫用私刑虐長者，一時防暴警察又玩「點指兵兵」，結果係畀啲如水嘅曱甴玩到陀陀擰，即使出動水炮車，噴出藍色水柱，卻一洩如注而非一射定江山，總之糗事多籮籮，直頭係抬棺材甩褲──失禮死人！

呢！俗語話齋：人躁有禍，天躁有雨！功夫茶有合理懷疑，近排差佬執法爆煲，淨係追捕燒砸破壞港九港鐵嘅暴徒，睇怕已經躁到髮尖噴火，屎忽出煙！仲有啊，佢哋唔單止佗槍，仲孭住個老母執勤，周街畀人問候，你話唔躁就呃人喇！

一躁就出事！尋日中午，嘩！犀利咯！一批軍裝差佬成五十人，兵分多路，將金鐘道海富中心對開一段電車路，同埋往中環方向嘅三條行車線封閉，功夫茶心諗，啲曱甴連日來出動，未有咁早又出來表演活力四射嘅拆港鐵招牌啩！唔通又有南亞匪幫出來食大茶飯？嗲你媽你，嚇死寶寶咩！

呢輪暴亂之火，燒遍港九，功夫茶晚晚追看電視直播「硝煙迷香城」、「雷射幻警署」，睇到個人神經有啲飄忽，患得患失，定一定神，差佬一字排開，壯哉！原來係地氈式搜索日前喺金鐘執勤時懷疑失去嘅子彈！不過，尋尋覓覓，一大排差佬折騰咗成兩粒鐘，都係睇到自己鞋尖嘅塵沙而不見子彈！

各位街坊，話時話，差佬跌嘢，呢輪都真係見怪不怪，早輪唔係丟彈匣、遺失子彈就係佩槍飛脫，驚險過剃頭！咁樣丟法，功夫茶睇怕差佬帶唔到年紀老邁嘅阿媽出街，行行吓，容乜易連阿媽都丟埋！咁就該煨咯！算罷喇！你哋咁大陣仗出來搵彈，到頭來芝麻執唔到粒。上次八月下旬深水埗衝突事件，差佬喺驅散行動中又遺失咗一粒子彈，事後又係遍尋不獲，最終都係市民搵到歸還警方咋！咪畀功夫茶批中，迷失喺金鐘嗰粒子彈，若有緣重返差人手上，都要靠熱心市民「拾遺必報」咋。

嗱！功夫茶忍唔住同差佬算一算帳！一個差佬一支左輪，通常一般有六個膛室，上滿有六粒子彈，如果又要帶個後備彈匣裝多六發子彈，出更時一遇上混亂，就好易失彈！不妨又計吓婆乸數，假設差佬喺同一個地方執勤，預四至五個一齊，一支槍裝滿六粒乘以四，都有成二十四粒子彈可用，阿哥，擒賊王之王都夠用嘞！再帶多個後備彈匣，不覺得累贅笨實嗎？講真，一失彈，又要封路，一來擾民，二來成棚男子漢，一字排開頭耷耷唔係食魚蛋而係搵子彈，好鬼肉酸啫！

計功夫茶話，與其勞而無功，周街搵子彈咁失威，不如自己檢討，睇吓是否真係要帶多舊魚出去執勤仲實際喇！仲有返工記住要帶靈魂，唔好下下咁失魂！