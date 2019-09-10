林鄭月娥三個多月來持續不斷的推行綏靖投降路線，令風波愈烈，暴亂升級，香港快速墜入災難深淵。這樣做，她不是太愚蠢，就是太奸滑；不是太沒腦子，就是太有心機；不是太不知反中亂港集團和外國勢力今次發動的奪權鬥爭、顏色革命所為何事，就是太想暗中助力、積極配合。在中央三令五申、港人強烈要求、形勢萬分危難必須盡快「止暴制亂」情況下，林鄭則屢屢打着「反暴亂」的旗號暗撐暴亂，對反對派的無理要求步步退讓，激勵他們得寸進尺、氣燄更盛，奪權手段層層加碼。林鄭月娥當上特首，可說是回歸以來香港的最大劫數，是港英長期部署、以「主權換治權」的最大成功，為老美發動中美貿易戰、國運戰、「顏色革命」「製造良機」，也是朝廷「港人治港」、挑選特首的最大敗筆。

對於林鄭月娥這樣背景的人當上特首之後的種種所作所為，特別是對今次反修例風波暴亂的處理手法，人們斷不可當林鄭太愚蠢、太沒腦，而是她太有心機，太懂得在鬥爭的每一個階段、每一個關鍵時刻積極配合反對派和美英外部勢力，令到暴動升級、局勢更亂，撕裂社會、分化建制派、打擊愛國愛港力量、挑動群眾鬥群眾、和中央唱反調，令到中央權威掃地，止暴制亂的方針無以推進，輿情莫衷一是，猜測滿天飛，謠言廣流布。不要說止暴制亂，香江府衙的管治已先陷入更大的癱瘓和內外混亂。

老實說，反對派、洋奴漢奸、暴徒、外國勢力遇到這樣的「貼心」特首，他們應該謝天謝地。不過，三個月來他們擺出的是一種假憤怒、假聲討的姿態，對林鄭月娥不依不饒、窮追猛打，似乎只有逼其下台，他們才能目的達到。最令人莫名其妙的是，朝廷似乎也如是觀，以為只有堅決支持林鄭才是「粉碎反對派的圖謀」，才能止暴制亂，穩定局勢，結果，墜入了難以自拔的政治陷阱，配合林鄭月娥暗助反對派陰謀得逞而不知。

北京支持林鄭，客觀效果等於是支持了林鄭夥同反對派反噬中央！世事荒誕未見此也。