歷史往往驚人相似，但不會完全複製。美國白宮首席經濟顧問庫德洛將中美貿易戰與美蘇冷戰相提並論，揚言就算需要十年才能達成協議，美國也會奉陪到底。他並以美蘇冷戰為例子，指「美國花了數十年才取得成果」。毫無疑問，隨着中美進入全方位對抗，一場新冷戰正在形成，但時移世易，美國想重溫拖垮對手的美夢，想再花數十年「取得成果」，恐怕不容易了。

首先，美國盛極而衰，綜合實力不斷下降，與過去已不可同日而語，尤其是經過阿富汗和伊拉克兩場戰爭的消耗，以及特朗普採取單邊主義和孤立主義，更使美國的國際地位和影響力受到無可挽回的損害。其次，當今中國已非吳下阿蒙，除了軍力仍有待加強，其他方面都遠勝前蘇聯，經濟實力和影響力更是前蘇聯所無法比擬，某些領域甚至已超越美國；最重要的是，中國既是全球第二大經濟體，更擁有十四億人口的龐大市場，對世界經濟的貢獻率遙遙領先，美國企圖拉攏盟國圍堵中國，再現東西方兩大陣營對抗的局面，只能是一廂情願。

「縱浪大化中，不喜亦不懼。」中美實力此長彼消，時間對中方有利，美國揚言「奉陪到底」，中國又何懼之有？誰能笑到最後，目前言之尚早，唯一可以肯定的是，中國既不可能像前蘇聯那樣被輕易拖垮，更不可能像日本那樣輕易屈服。特朗普吹噓貿易戰「很容易贏」，不過是夜行人吹口哨，貿易戰開打一年多以來，中國出口依然持續增長，已經足以說明一切。

當然，美國也知道不可能單靠貿易戰拖垮中國，所以不惜祭起冷戰幽靈，在外交、政治、軍事、科技、文化等領域全面出擊。香港這場動亂正是在此背景下爆發，這是赤裸裸的顏色革命，是美國遏華戰略的一部分。最可悲的是，有些香港人甘願充當洋走狗，漢奸黎之流叫囂「為美國而戰」，那班廢青要求歸英歸美，簡直無恥到了極點。