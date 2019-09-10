示威暴潮撕裂社會，破壞香港核心價值，危害治安，這些都令愛國愛港市民非常憤慨，但最令人心痛的就是香港有一大群年輕人，竟然爭着做漢奸，要求外國制裁香港及中國。

美國總統特朗普把香港局勢與貿易戰掛鈎，外部勢力以港制華，作為一個中國人，無論你對國家有多大的不滿，有甚麼政見分歧，這個時候同仇敵愾，應該放下成見，團結一致，槍口對外，奮起迎戰外敵，想不到竟然有人帶隊不戰而降。周日有網民發起在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」及聯署，舉起美國國旗遊行往美國駐港總領事館，要求美國國會在九月九日復會後，通過《香港人權與民主法案》，該法案可以制裁涉及鎮壓示威的香港官員，包括禁止入境美國及凍結其在美資產。

漢奸黎智英早前飛往美國叩見主子，回港後自爆要求華府制裁曾經打壓反修例的中港領袖及高官，漢奸黎惡貫滿盈，必有報應，一定逃不過法網。年輕人有大好前途，國家正以強勢發展，應要努力建設香港、貢獻祖國；現在倒轉槍頭，向外國獻媚，不但徒勞無功，還令親者痛、仇者快。歷史教訓，外國人來到中國，都是垂涎中國地大物博，肆意搶掠，古今中外狼子野心從來不變。中國因為崛起迅速，惹來西方各國遏制，貿易戰兵凶戰危，本已令國家頭痛萬分，香港問題如像背後加插一刀，隨時成為致命傷。

特區教育制度徹底失敗，新一代不懂民族大義，通番賣國，寧做漢奸洋奴，引美國勢力入關，又乞求英國給予BNO持有人居留權。堂堂正正的中國人不做，反而想寄人籬下，這些叛徒留在香港，也不見得會有建樹，有害無益。若是真的想走，便盡快滾吧，將來受到歧視也別哭着要回來。留下來的便有責任重建社會，修補裂痕。一念天堂，一念地獄，做人做鬼，選擇權在自己手上。