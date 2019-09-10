據台灣媒體新聞報道，鴻海集團創辦人郭台銘將於九月十三日宣布退出國民黨，並在中秋節連假結束後前往中選會登記成為總統被連署人，以獨立參選人身份投入二○二○年總統大選。郭台銘決定背水一戰的意圖路人皆見，他在初選落敗後，一直避見韓國瑜和國民黨主席吳敦義，即是宣示拒絕整合的立場，同時又通過各種方式和渠道不斷釋出參選消息，測試民意，期間更默默在精算如何擊敗蔡英文和韓國瑜。

根據最新總統選情民調發現，如郭台銘獨立參選，民進黨總統參選人蔡英文以三成三支持度暫居領先，郭和國民黨總統參選人韓國瑜支持度分別為二成七及二成六，三強鼎立，而且是差距有限，勝負難料。不過，這份民調讓郭台銘九月十三日「中秋起義」有了「民意基礎」。

郭台銘、柯文哲、王金平都想選總統，但單打獨鬥，三人都贏不了。郭王二人必須退出國民黨才能參選，除非結盟，否則必敗；柯文哲明知無勝算，惟有組黨搶攻立法院議席，累積本錢，爭逐下屆總統寶座。這個「因利害而結合」的聯盟最終決定由可以選得贏的郭台銘出馬。「郭柯王」聯合擋韓（國瑜），又可鎮制蔡英文，「第三勢力」排闔而出超越藍綠，讓選民有機會改變兩黨政治的格局，建立一個新的政治秩序。這樣的政治想像，究竟是要透過操作一個甚麼樣的選舉工程，才能變成政治現實，很快便可分曉。

柯文哲說，他們三人是「希望的組合」，郭台銘、王金平則強調合作是為了中華民國好。說穿了就是政治上的恩怨情仇，令到三人要拉下韓國瑜「有志一同」，即使等不到國民黨換韓，也要擋住韓國瑜的總統之路，自己贏不了大選，也不能讓韓上位。三人之中，最狡猾的是柯文哲，他不選就不會輸，挺郭參選萬一贏了他是功臣，郭輸了他也沒有甚麼損失。王金平是國民黨大老，脫黨參選不可能，但挺郭參選一樣要與黨分手，如果郭贏了把民進黨趕下台，也就罷了，但是輸了又讓國民黨無法重返執政，豈不成為歷史罪人？

國民黨應該已經作好無法團結郭台銘、王金平，二人與黨外結盟，黨內分裂難免的準備。韓國瑜最近飽受「換韓」傳聞及「黑韓」攻擊聲勢下滑，國民黨必須力挽頹勢，重整江山。韓國瑜前日在新北市的造勢大會，主辦單位宣布現場人數突破三十五萬人，從這次「看不到人潮盡頭」的造勢陣容看來，可見他人氣未衰。此外，與王金平關係密切的台中最大樁腳顏清標已表態挺韓，與王分手，國民黨的地方基層與派系已經集結，準備打一場艱苦的選戰。