在林鄭全面投降撤回修例後，暴亂不但沒有稍歇，反而愈演愈烈。剛過去的周日，大批要求美國國會通過《香港民主與人權法案》的示威者轉到中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣堵路縱火，港鐵站遭大肆破壞。最令人不解的是，警方每次清場總是慢十拍，最兇狠的那些暴徒縱完火、打砸夠早已施施然逃去，被捕都是殿後的傻仔，根本沒有意義。

現在的香港恍如末世瘋狂，到處都是頹垣敗瓦，學生不像學生，教師不似教師，多麼荒誕不經的謊言都會被大肆流傳，而且人們深信不疑。再這樣發展下去，別說法治盡毀，恐怕反智成為主流，黑變成白，醜變成美，道德跌破底線，香港徹底淪為死城，永無翻身之日矣。

難為林鄭還大言不慚有信心帶領香港走出困局，事實擺在眼前，她根本無決心、無能力、無意志，一味將責任推給前線警員，每日亂打一通就收工，暴亂完全無法停止。人們不斷要求港府實施《緊急法》，連國務院總理李克強都開聲，堅定支持港府依法止暴制亂，到底林鄭還在猶豫甚麼？

《緊急法》賦予特首極大權力，實施並非天塌下來的事，也不代表要林鄭即時下令戒嚴，而是可以循序漸進，按部就班，例如先為禁蒙面法立法，但凡蒙面者即捕即定罪，沒有了這重保護罩，黑衣曱甴還敢肆無忌憚、盡情打砸嗎？最兇狠的暴徒減少了，大搜捕就可暢通無阻展開，將洋奴漢奸、不良傳媒一網打盡。只要做好這兩點，暴亂肯定很快就會偃旗息鼓，根本不存在破壞《基本法》或外資撤資的情況。

相反，林鄭若繼續放任自流，讓局勢繼續失控，結果只有兩個，一是將管治權徹底交給反對派，二是將香港徹底破壞。現在已有食肆和賓館爆發結業潮，廠商形容要嘔凸十年盈利，加上黑衣曱甴所到之處，商戶莫不關門落閘，遊客莫不雞飛狗跳，這樣才是令外資撤資的根本原因！