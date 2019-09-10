反對修訂《逃犯條例》的風波鬧得正盛，反對派揚言「五大訴求，缺一不可」，明眼人一望而知，這是奢談，不可能達到，若能跟政府討價還價，爭取到兩、三項便該作罷。

有兩位大學生代表接受電台訪問，三位主持人連番游說他們，說「五大訴求」全部落實大抵不切實際，是否落實兩三項便可，二人卻斷然說不行。主持人問若在五項之中排座次，哪一項最重要？我還道是「雙普選」，豈料兩位大學生都認為，馬上釋放全部在抗爭中被捕的所謂「義士」才是最重要的一項；主持人再問，若然抗爭者都被釋放，是否也可以特赦在平亂過程中曾犯錯的警察？答曰：「抗爭者可以特赦，警察則不可，因為警務人員受過專業訓練，犯錯是不可原諒的。」

這樣說來，在兩位天子門生眼中，抗爭者可以寸步不讓，京港政府則要徹頭徹尾認輸。傳統上的協商都講求互諒互讓，強勢、野蠻如特朗普，也得在談判中有進有退。奈何我們香港的年輕人則不然，他們手上「本錢」不多，卻認為在爭逐中自己應該全盤皆贏，對手則要百分百投降。呵呵！那只反映出他們尚未長大，從小定然是給父母慣壞了。

主持人聽到兩位學生代表的回覆，都感到失望和無奈，但讓我說句老實話：也是如是之因，才種出如是之果吧。自從爆發反修例運動之後，不少傳媒人使勁地為一眾抗爭者吶喊助威，將他們描述到如何正義與無私，持此論者，當然也包括上述時事烽煙節目。久而久之，這些年輕人就以為自己做的事，當真是神聖不可侵犯，自己訂立的原則就如宗教聖典般，一字也不能移易。

正如本欄早前指，香港弄至如斯地步，部分傳媒工作者責無旁貸，以往他們不辨賢愚，吹捧不值得吹捧的人，提倡不值得提倡的價值觀，養成其惡，如今想這些被慣壞的人作適當讓步，恐怕很難了。