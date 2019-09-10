反修訂《逃犯條例》示威持續，暴亂之火，愈燒愈烈！林鄭最終跪低撤回修例，然而，示威浪潮暴力更激！尤其港鐵再度成為示威者的狙擊目標，沿中環、金鐘及灣仔一路大肆破壞，包括在站外以雜物封鎖出入口及縱火、扑爆多幅幕牆玻璃；站內則搗毀閘機、電梯及售票機，向閘機及大堂射水破壞等。

事實上，繼東涌港鐵站九月一日被大肆破壞後，前日中環港鐵站又遭慘不忍睹的刑毀。港鐵主席歐陽伯權同埋行政總裁金澤培發公開信，形容港鐵目前面臨四十年來最嚴峻挑戰，盼各界珍惜及保護鐵路網絡。

然而，港鐵公司的高層和港府的問責高官，對目前的亂局，只有口頭的譴責和無力的廢噏，完全沒有一絲實際的止暴制亂措施！老朽見到有人提議炒咗金澤培，以其逾千萬年薪請二十個中南海保鏢來防衞港鐵系統好過，咁肯定可以保護港鐵不會被暴徒任意破壞，而市民每日可準時上下班，雖屬戲言，卻有道理存焉！

再如無靈魂政府，養一班但知坐而論道的廢柴高官，今時今日，林鄭連踏出禮賓府洗個頭都「行不得也哥哥」，老朽就唔相信一眾高官可以落區聽取民意！政務司司長張建宗強調落區對話不是「公關騷」，又話唔係示弱，「止暴制亂」仍是當務之急，因暴力絕對不是解決問題的方法，政府支持警隊嚴正果斷執法，盡快恢復社會秩序云云。看官，年度最佳廢人廢語，不作他求矣！

劉安《淮南子‧兵略》有一則說，如果用斧頭去砍小樹枝，不用選甚麼好日子就可以把它劈開；如果只是將斧頭放在樹枝上，卻不用任何力氣，即使是良辰吉日，還是不能砍斷，因為不用力氣的斧頭沒有砍伐力。這是「水激則悍，矢激則遠」的道理。如今出來示威搞破壞者，無不如水流激蕩、箭被激發的兇悍，你哋班廢柴高官卻要示威者坐低飲杯茶，食個包，這不是堅離地是甚麼？