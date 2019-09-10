意大利極右政黨「北方聯盟」與反建制的「五星運動」組成的執政聯盟曲終人散，危機雖以五星運動與中間偏左的民主黨冰釋前嫌合作而告終，但圍繞着「政壇走馬燈」傳統，及山頭林立的黨派矛盾，新內閣根基難言樂觀。

表面上，危機由兩黨就連接都靈至法國里昂的高鐵工程產生分歧而觸發，但縱觀歷史，意國向來以政黨體系碎片化、政府更迭頻繁聞名，自一九四六年以來，該國在七十三年內竟先後出現六十三屆政府，一屆內閣的平均壽命更令人咋舌地只有十三個月。長久以來，該國南北發展懸殊，工業化的北方遠比以農業為主的南方富庶，兩者也長期在政經議題上對立。

因此，地區主義、曾一度主張北部民族獨立的北方聯盟，和支持綠色經濟、以南部為票倉的五星運動合作，僅是出於同樣的民粹、疑歐及反移民立場，而妥協形成一段鬆散的政治婚姻。同床異夢下，這個去年六月才剛組成的首個民粹政府，一年後分崩離析或是意料之外，又是情理之中。

回過頭來看，五星運動核心價值是反建制，並反對歐盟擴大權力，可其新的執政夥伴民主黨，卻正正代表着傳統親歐建制政黨勢力。幾年前，民主黨執政下的緊縮政策，導致國內民粹主義急速膨脹，令五星運動漁翁得利，雙方的「牙齒印」建基於實打實的意識形態上，而非短期或單一議題分歧上。

故此縱然北方聯盟領袖薩爾維尼「偷雞不成蝕把米」，但在難民潮洶湧依舊下，回到反對黨位置上的該黨料會持續對新政府構成壓力。至於新的執政聯盟，即使在短期利益催化下預備好明年的財政預算案，但在往績可尋下，布魯塞爾額頭上的一把汗相信不會就此消失。

新政府唯一令人期待的，也許是再任總理的孔特能否一洗當初分權推舉出來的「傀儡」形象，成為最好的協調者。