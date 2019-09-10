美國總統特朗普早前在社交媒體轉發一段視頻，一幅寫上「特朗普二○二四」字樣的海報，年份從「二○二四」一直增大到「九萬」，最終顯示「4EVA」（英文「永遠」的諧音）字樣，引發外界對特氏意欲「無限期連任」的遐想。

根據憲法，特朗普即使明年成功連任，也得在二○二四年下台。當然，八年總統任期仍未「過癮」者大有人在。奧巴馬就曾半開玩笑地表示，如果讓他在一六年繼續競選連任，絕對有信心擊敗特朗普。

然而不管怎麼說，特朗普想當「終身總統」之心，可謂路人皆見。去年就有報道指，特朗普在一次共和黨募捐活動中，曾對中國國家主席實行「終身制」艷羨不已，認為「這很不錯，也許有一天我們也可以試試看。」

在美國二百多年的歷史裏，只有小羅斯福一人出任四屆總統，在他去世後的兩年即一九四七年，國會通過憲法第二十二條修正案，明確規定任何人不得擔任兩屆以上總統，並在一九五一年獲得超過四分之三州份的批准，正式成為法律。總統本人固然無法千秋萬世，但卻可運用手上權力將橢圓形辦公室「家族化」，而這正是特朗普正在做的事情。

今年六月，特朗普對英國進行國事訪問，時任首相的文翠珊早已宣布辭職，還有幾天就要捲鋪蓋離開首相府，不少人質疑英國政府新舊交接之際，很多事情都處於不確定狀態，加上國會正為脫歐鬧得不可開交，認為特氏去得不是時候。卻原來特朗普「醉翁之意不在酒」，除了第一夫人梅拉妮亞，他還帶上自己的成年子女，如果說伊萬卡及夫婿庫斯納擔任白宮高級顧問，勉強還算「師出有名」，大兒子唐納德、二兒子埃里克和小女兒蒂法尼無一官半職，能享受公務出行待遇，則很難說得過去。難怪有人質疑，美國總統正式訪英，全球媒體鎂光燈聚焦，特朗普特意讓子女們「蹭熱度」，說穿了就是由納稅人付鈔，為他的政治家族品牌「搭台」。

眾所周知，「第一女兒」伊萬卡和庫斯納有很大的政治企圖心。特別是伊萬卡，為特朗普形象進行「軟銷」，出力頗多，其父亦從不吝惜對她的讚賞，美國前駐聯合國大使黑莉辭職，伊萬卡接任的消息一度傳得沸沸揚揚；此後世界銀行行長出缺，她亦曾被指是熱門接任人選。伊萬卡能否成為共和黨第一位女總統候選人，備受關注。

除了伊萬卡，唐納德亦正磨拳擦掌，準備在二○二四年大選大顯身手。唐納德目前已由特朗普集團逐漸淡出，主力協助父親的競選工程。唐納德跟父親的風格很相似，常在社交媒體攻擊民主黨人，在共和黨基層支持者有一定支持度；去年底國會中期選舉，共和黨候選人便紛紛邀請唐納德站台。該黨政治策略師威爾遜甚至斷言，二○二四年黨內初選將是「唐納德跟其他人」之爭。

美國總統的「門閥政治」並非新鮮事，但不同於克林頓和布殊家族，特朗普由次子埃里克掌控家族生意，伊萬卡和唐納德則深植政治勢力，明目張膽政商通吃，誰與爭鋒！