正論：自毀法治失民望　無恥司長續禍港

「人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣。」孟子這句警世名言，用來形容律政司司長鄭若驊最貼切不過。一個歷來民望最低的高官，還戀棧權位，恬不知恥到了「無恥」最高境界。

反修訂《逃犯條例》掀起了前所未見的政治災難，止暴制亂無期，最新民調顯示，政府三名司長評分全線下跌，律政司司長鄭若驊評分為十七點七分，不但創其上任新低、三名司長中評分最低，繼續「墊司底」，亦成為特區政府首位跌穿二十分的司長、史上最低評分高官。反對率接近七成，支持率淨值為負值，換了是在其他發達地區，鄭某早已經被踢下台，現在還手握律政大權，這也真是特區之恥了。

孟子亦有云「無羞惡之心，非人也」，一個人沒有羞恥之心，就不能算作是人。特區法治敗壞，正正是因為所託「非人」。鄭司長其身不正，醜聞不絕，剛上任便爆出寓所僭建醜聞，結果控告丈夫潘樂陶入罪，罰款了事，自己甩身。之後又屢次被揭發秘撈仲裁沒有申報，以及瞞報丈夫豪宅及上市公司股權利益。鄭知法犯法，誠信破產，上樑不正下樑歪，律政司在其領導下，檢控錯漏百出，冤假錯案不知凡幾，濫告「不誠實取用電腦罪」被法庭廢了武功，近年掀起了一片翻案潮。

無辜的市民被定罪，相反罪大惡極之徒卻逍遙法外。鄭若驊庇奸護淫，律政司淪為黑惡保護傘，最佳例子莫如壹傳媒黎智英，涉及黑金秘捐泛民獲放生，黎亦是五年前佔中三十九名未被檢控的搞手之一。朝中有人好辦事，黎刑恐東方報業集團記者案，有圖有片，證據確鑿，拖延了超過兩年未檢控。

《東方》與受害記者先後十四次去信查問案件進度，律政司三度違反十四日內回覆受害人的服務承諾，甚至避而不答，即使回覆都是答非所問，敷衍了事，「告與不告」從來沒有肯定答案。律政司若是想採取拖字訣，希望最後不了了之，那就找錯對象。《東方》追求公義，維護自身及記者利益，絕對會把此案追究到底，即使要發出百封信也不罷休。

一宗簡單不過的刑恐案也惹來怨聲載道，「大事做唔到，小事做唔好」是外界給予鄭若驊的評價，鄭若驊根本沒有能力肩負捍衞法治的重任，其怠懶態度，更加是示威暴潮的罪魁禍首。鄭解說修訂逃犯例不力，五次相關立會會議缺席四次，被譏為「避政司司長」。反對派一方有多名資深大狀輪流發炮，政府這邊站出來打仗的特首林鄭月娥及保安局局長李家超並非專業，鄭若驊沒有挺身而出抗衡對方，反而龜縮人後做其「鍵盤戰士」，修例被妖魔化，特區政府一跪再跪，最終需要撤回修例。

鄭不但沒有將功補過，更加漠視官媒及中央的警示，任由幕後黑手黎智英肆無忌憚攪局當遊行指揮。律政司內部亦是「籠裏雞作反」，多名人員上載職員證與政府唱對台，最近亦傳出有檢控官涉嫌教唆暴徒逃避調查。無論是因為怯於黎智英背後的外部勢力，還是「身在漢營心在曹」，鄭若驊都已經淪為特區政府負資產，各界促請其問責下台，林鄭月娥依然死攬護短，不用等暴徒與其「玉石俱焚」，一個鄭司長已經把特區推往萬劫不復的深淵。

治亂世，用重典，警隊加強執法，進行大搜捕，已經拘捕逾一千人，多數將會控告嚴重的暴動罪，相信數目會遠超佔中相關案件，未來肯定是特區司法史上最嚴峻的一役，反對派有李柱銘、梁家傑及多名資深大律師助拳，反觀律政司領軍的卻是罪人鄭若驊，單看牌面已是未打先輸。無恥無能的司長賴死不走，「警察拉人，無罪放人」，暴徒深慶「律政司得人」，不是幻想，而是將會發生的司法鬧劇。

「五刑不如一恥」，明朝學者呂坤指出，再嚴酷的刑罰，也不如教會百姓懂得一個「恥」字。鄭若驊的低劣評分顯示市民不齒其尸位素餐。法治是特區過往引以為傲的優點，現在受到衝擊，社會立即陷入無政府狀態。要挽救特區淪亡的法治，首先要趕罪人鄭若驊下台，另覓賢能掌管律政司，撥亂反正，掃除保護傘。對於作惡多端，反中亂港的奸惡之輩如黎智英，須立即繩之於法，讓法治得以彰顯。

過而能改，善莫大焉。政府需要勇敢的面對自己的錯誤，香港才可以有翻身的希望。中央亦需要檢討特區問責官員的任命，究竟出了甚麼亂子，兩制荒腔走板，很大原因是官僚無能失職，像鄭若驊這等妖孽上場，肯定帶來災難，隨時成為駱駝背上最後一根稻草，徹底壓垮弱不禁風的兩制。