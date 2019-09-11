功夫茶：示威潮美旗飄揚　大小漢奸競爭輝

乾坤空落落，歲月去堂堂。正當香港好多嘢都在節節敗退，「好客之都」一早已變「趕客鬼城」，旅遊業提早進入嚴冬；而所謂「香港優勢」更是如黃腫腳──不消提！之不過，上天都好公平嘅，攞咗你咁多好嘢，點都畀番啲另類優勢你嘅！香港家陣就係漢奸特別多。大小漢奸多如天上繁星！

各位街坊，中國地大物博，從來不缺漢奸，翻看歷史，漢奸嘅臭名一個接一個，秦檜、吳三桂、周學昌、汪精衞等，個個做漢奸都「當仁不讓」！呢！日本侵華期間，為侵略者效勞通風報信嘅偽軍，人數竟然超過侵略軍本身，可見中國人都勇於做漢奸，而且有需要就日日做，不讓香港老漢奸李柱銘專美！

漢奸代有人才出，一代新人換舊人。剛過去嘅周日，港九除了處處烽煙，更有一道亮麗嘅風景線！咪就係大批蒙面黑衣人「搖美乞憐」囉！冇錯，每次示威遊行，唔理乜嘢原因，總之發開口夢般呼喝「時代革命，光復香港」，必然見到有人揮舞美國旗，今次示威者「流水式自發到美國領事館請願」，要美國通過「人權法案」制裁中港！示威人潮自然不乏高舉美國旗者，他們甚至高唱美國國歌，要求特朗普「驅逐共黨」、「解放香港」！嘩！如果唔係睇見遠處仲有幢禮賓府，都真係以為去咗華盛頓！

阿哥，請看今日之域中，竟是誰家天下？喂！「一國兩制」肯定走樣變晒形喇！小漢奸如陳浩天要玩「五獨合流」，「香港中箭」嘅周庭恃住一口流利日語，八格野鹿！飛到日本「反送中」唱衰香港冇難度！仲有佢同黨，人稱「黃衞兵」嘅黃之鋒則祈求蔡英文落實《難民法》，為港暴徒提供庇護！嗱！講開黃衞兵條友，美爹曾形容佢具「抗爭的臉孔」，登上《時代雜誌》亞洲版，威到冇朋友。不過，自從佔中之後坐過監打沉咗，呢輪又風騷起來，即使法庭保釋內容手誤，最終無礙佢飛去德國唱衰中國同埋香港，之後又要撲去美國出席美國國會聽證會，叫美爹盡快通過「人權法案」制裁中港，又要接受美國媒體訪問，一時風頭，把「禍港亂港總策劃」漢奸黎也給比了下去！漢奸黎條粉腸心裏一定不是味道，情況就如功夫茶睇過嘅一則笑話：子好遊妓館，父責之曰：不成器的畜生！我到娼家，十次倒有九次見你。子曰：這等說來，你還多我一次，反來罵我。

看來，大小漢奸競爭輝！睇怕要鬥到最後，才知道邊個去得多歐美等國唱衰中港！基於一代新人換舊人，同埋大漢奸已成秋天嘅蚱蜢，氣數已盡，功夫茶一注獨買小漢奸跑出！