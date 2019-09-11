神州觀察：豬瘟失陷無人理　節日維穩始出招

內地非洲豬瘟肆虐逾年，各省區市早已悉數淪陷，不僅凸顯當局防疫控疫之無能，更令一眾豬農損失慘重，全國人民需面對貴價豬肉及健康安全等問題。惟中秋佳節和「十一」將至，中央多個部委及地方政府近期始密集出招應對，不免予人「應節」之感，儼然是出於維穩的被動之舉。

國家發改委及農業農村部日前聯合發布通知，公布中央補助養豬場的具體方案，包括提供五十萬至五百萬元不等的一次過補助金，及在非畜牧大縣發展一百個養殖規模達十萬頭以上的大型豬場，提供上限三千萬元津貼。而像廣東、浙江溫州、海南三亞等地政府亦倣效福建、廣西等地做法，紛紛投放大量儲備豬肉入市場，及對低收入人士進行價格補貼，以緩解高肉價及供應緊張問題。

此外，自然資源部、生態環境部及農業農村部還對生豬養殖用地範圍、禁養區劃定等政策作出新的解讀；財政部亦推出包括提高生豬保險保額、增加獎勵資金、落實撲殺補助等六項舉措；加上國務院之前已經掏出來的二十多億元，當局近期的豬肉保衞戰可謂花費不少。

問題是，非洲豬瘟自今年四月全面淪陷以來，亦鮮見當局如此大陣仗應對，除了一路高喊豬瘟不會傳染人及鼓勵民眾放心吃豬肉之外，便任由疫情擴散。明明疫情遍地開花，卻死撐說「總體可控」；豬農早已血本無歸，肉價漲到讓民眾吃不起，當局也未曾加大補助及控疫力度。不僅如此，許多地方更頻繁爆出騙補、檢疫造假、剋扣補助金等腐敗醜聞，根本懶理民生問題，若不是重要節日將至，當局是否還會繼續袖手旁觀下去？

不可不知，除了中秋佳節在即，今年更適逢新中國建國七十周年，「十一」慶祝活動想必要比往年辦得更隆重氣派，且須營造全國上下一派歡天喜地迎佳節的熱鬧場面來，為此各項維穩措施早已全面展開。尤其經濟民生方面，因持續受貿易戰及非洲豬瘟疫情兩面夾擊影響，一再令百姓叫苦不迭，更有一肚火無處發洩，所以才出現「平時不燒香，臨急派公帑」的「撲火」景象，只是這些公帑原本就是老百姓的血汗錢，當局看似在紓解民困上積極有為，其實根本就是勞民傷財，瞎折騰。

說到底，是當局一直將維穩當作萬用靈丹，養成了倚仗強大國家機器打壓民眾、粉飾太平的習慣，從而放棄了應盡的監管責任；這些年因食品、藥品、疫苗及建築、化工等安全生產事故造就的上訪苦主有多少，就說明當局的監管能力有多不濟，對民生困苦有多麻木。可以預見，待節日一過，肯定又是一切照舊，豬瘟疫情還須民眾自己面對。