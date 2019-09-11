世界視線：白宮離職潮未已　總統安撫費思量

特朗普的白宮人員流失率超高，套用特氏自己的話，白宮就像一輛汽車，零件壞換一個就是，用不着大驚小怪。然而人畢竟不是機器，特別是被掃地出門者，難保不會挾怨報復，大爆舊老闆黑材料，反過來影響白宮這輛「汽車」的正常運作。

職是之故，對於被炒之人，可以安撫的特朗普還是會盡量安撫，最近的例子是常被特氏稱為「我的美女」的前私人助理韋斯特霍特。韋氏被指向外大爆「第一家庭」的秘聞，透露特氏對小女兒蒂法尼身材過胖感到不滿，惹得特氏勃然大怒。表面上，事件以韋氏向總統致歉並主動辭職告終，雙方算是和平分手，實際上以韋氏職位的敏感性而論，幾乎肯定入職前已簽訂保密協議，特朗普沒有進一步追究，不是他豁達大度，而是韋氏經常在第一家庭身邊走動，把她逼得太緊，出書爆料恐怕就不止是小女兒過胖那麼簡單了。

如果說韋氏揭露的只是「政治八卦」，無傷大雅，像前白宮幕僚長凱利那樣的高層，所爆的秘辛分分鐘屬「核彈級」，影響力絕對不容小覷。據白宮知情人士透露，凱利與特朗普最後一次在橢圓形辦公室會面時，特氏曾當面問及離職後會否出書談及白宮的經歷，當時凱利就保證，他撰寫回憶錄是要「向歷史負責」，但只會等到特氏卸任後才推出。該知情人士形容這是一份「軍事停戰協議」，只要特氏不主動挑起事端，凱利自會保持沉默。

「利誘」是白宮的另一常見招數。白宮前通訊總監夏因早前突然宣布辭職，並調任特朗普二○二○年大選競選辦公室資深顧問。然而據競選辦人員指出，他們從未見過夏因在維珍尼亞州的總部出現，白支薪水卻不用做事，箇中有何玄機，耐人尋味。

當然，特朗普翻臉比翻書還快，屬下就算要補鑊，很多時已來不及。前黑人女助手馬尼戈紐曼離職後出書大爆特氏種族歧視，等到雙方鬧得不可開交時，白宮才說要安排她進特氏競選辦工作，不僅為時已晚，更授對方以柄，狠批特氏給掩口費「買平安」，結果弄巧成拙。