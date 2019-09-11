今次反修例事件中最突出的是兩個方面，一是暴民的暴行無底線，肆意破壞和攻擊；二是甚麼事都變了文宣，為宣傳暴民的行為肆意地混淆是非。這兩個方面都是互相配合，反映出示威推動的暴亂是怎樣的高度組織化和專業化，並利用高超的宣傳方法和技術來否定社會現有的制度、傳統和文化，以此來推動暴亂。

有一段網上瘋傳的對話正可顯示出文宣工作政治宣傳的荒謬和底下的陰謀狠毒。或許對話並不真實，可對話所反映的思維正在香港傳播。教師、校長、宗教人士、社工、新聞工作者以至大學教書的人（可不值得稱為學者），都是眾口一詞，似乎入了邪教那樣，用同一的解釋和說法來作辯護。是他們真的相信這樣違反學理邏輯的歪理，抑或是入了邪教般便只說邪教教導他們說的話？

對話是一名校教師與學生的答辯。

老師說：「由於我們沒有民主，所以要抗爭。」

同學說：「咁我哋學生可唔可以一人一票選校長與班主任？如果唔可以，我哋係咪可以破壞課室？」

老師說：「但係政府做得咁差，我哋應該抗議。」

同學說：「咁如果阿Sir你教得唔好，我哋係咪可以抗議同破壞？」

老師說：「不過依家大陸禁制資訊，香港發生乜嘢事上面都唔知。」

同學說：「如果我哋家長覺得黃賭毒對我哋有害，喺屋企部電腦block咗呢啲網站，咁我哋係咪可以破壞屋企？」

老師的理由是匪夷所思，不知他們當老師前在大學學的是甚麼東西。相反地，同學的反問卻是合情合理。或許沒有上過大學，沒拿過教育文憑，憑常識、憑平常心可以知道甚麼是非道理，怎樣才是邏輯思維。

同意與否，反逃犯修例是合法的，示威遊行是應該的，但不等於政府不聽從便要破壞。今次肆意暴力的破壞，破壞的是法制法治，破壞的是社會的公共設施，破壞的是人民的生計。反修例在政府終止後仍要破壞，五大訴求便不是為反修例，而是反香港的法治、政府與社會。至於傷害遊客途人，攻擊警察家屬，便變成以政治為藉口的暴民。

很可惜，連學生也懂的簡單道理，卻被暴民的文宣工作所顛覆。教師、大律師、社工以至眾多的民眾竟相信邪教一般的歪理，還讓教師在學校教唆學生，洗腦學生，連小學生也不放過，這是甚麼樣的社會？若讓暴民和支持暴民的人掌管香港政府與社會，包括大中小學校，香港會變成怎樣？歪理氾濫，下一代的價值觀會變成怎樣？