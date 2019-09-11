按照官場套路，反修例風波暴亂一開始，也即六月初那場「百萬人大遊行」及隨之而來的暴徒衝擊防線、警察發射催淚彈予以驅散，林鄭月娥就會向中央請辭，以示承擔責任。這些年，朝廷最重視、最緊張的，是在任何一個地方發生大規模的「群體事件」，無論出自甚麼原因，中央都會認為此乃管治一方的大吏的嚴重失職，要負起「主體責任」、「領導責任」。

不過一般情況下，中央會對「出事」請辭的官吏說，現在不是追究責任的時候，當務之急是負起責任平息事件。然而，失職大吏的這筆帳朝廷定會記下，事後根據調查原因、平息表現、上層博弈作不同的處理。香港的情況更為複雜，在「一國兩制、港人治港、高度自治」的框架，在行政長官的產生、罷免都大大有別於內地大吏的情況下，對林鄭惹下的大禍和請辭，只能更謹慎的處理，更難立刻准其請辭。

此時的林鄭就會向中央提出按照香港的方法解決問題，事情至此，中央不會具體干預「香港方案」是否恰當，只會對外公布「尊重、理解、支持」林鄭的決定。然而，林鄭的方案一出手，就是以第一時間向這場風波暴亂跪低投降，撤回修例，承認自己犯了錯誤，不惜出賣前線平暴的警察。這樣的方案，連黃口小兒都能看出這不是在平息事件，而是在助長暴亂，火上加油，親痛仇快。

最近，林鄭在一個「私人場合」表示，如果自己有選擇，第一件事就是辭職，且鄭重道歉。她還表示，由於香港局勢已經在中美摩擦的大環境下，涉及中國國家安全和主權的議題，她能夠化解危機的空間非常非常有限。林鄭月娥的這番無可奈何之言，透顯了在「一國兩制、港人治港、高度自治」，按照官場套路辦事，在香港這一特殊背景和國際環境下的極之困難，也即中央和行政長官面臨「共同」選擇之難。

不過，這裏仍有強烈的個人因素在內，這就是特首林鄭月娥乃港英政府高官出身，她的意識形態、政治取向、管治經驗決定了她不可能以正確的方法，解決這場反對派發起的奪權鬥爭和「顏色革命」。