毛澤東說過，「造謠惑眾是市井無賴的慣技，而政治流氓就把這種卑劣的手段用之於政治鬥爭中……」香港反對派正是典型的市井無賴和政治流氓。在這場反修例政治風暴中，他們不斷造謠惑眾，顛倒是非，無論多麼荒誕不經，也總能蒙騙部分市民尤其是無知廢青，導致一個個好像中邪似的，不僅失去理智，而且失去基本思考能力。

最匪夷所思的是，有人聲稱警方在港鐵太子站打死多名示威者，然後極速火化，毀屍滅迹。這種造謠手法低劣不堪，根本不值一駁，沒想到竟有不少人相信，連日來一班黑衣人到太子站「悼念死者」，獻花、燒衣、下跪、哭喪，幾乎比死了自己家人更悽慘。一向聰明理智的香港人，甚麼時候變得如此白癡？

同樣不可思議的是，反對派未審先判，一口咬定爆眼少女是被警察打傷，因此群情激憤，齊聲譴責「黑警」，連部分醫護人員也蒙上右眼以示抗議。奇就奇在當事人反而異常沉默，既不追究警方責任，也不接受警方調查，甚至發律師信阻止警方索取醫療報告。她到底擔心甚麼？擔心真相曝光？

常說謠言止於智者，這句話只適用於正常社會，而不適用於香港這種反智社會。當許多人政治病毒上腦，是非不分，黑白莫辨，任何謠言都有市場，任何歪理都會被當成真理。有人說這是因為市民對政府或公營機構信任正瓦解，其實這只是次要原因，最主要的還是因為香港社會集體沉淪，港人智力普遍下降。也正因如此，反對派才能輕易以各種謊言欺騙大眾，以達到不可告人的政治目的。特別是漢奸黎旗下的毒蘋果，借傳媒之名，行造謠之實，成為最大的播毒源頭，換作是在港英年代，這種毒傳媒早就被剷除了。

不管怎麼說，反對派不敢光明正大、堂堂正正，而是鼠竊狗偷、鬼鬼祟祟，只靠造謠蠱惑人心，證明他們黔驢技窮，再也變不出甚麼新花樣。