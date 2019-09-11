本欄曾多次警告，隨着示威潮暴力升級，各區無日安寧，受影響的市民積累怨氣，隨時大爆發，形成另一種衝突戰場，結果不幸言中，近日接連有多宗怒民襲擊示威者的個案。

單是前日一個早上便有五人因此受傷，旺角藍衣漢用利器傷及兩人；九龍一間書院學生築成人鏈，赤裸上身男子手持𠝹刀踩場及指罵學生，混亂中一名女老師手部受傷；在大角咀及沙田區兩校人鏈被人高空擲物包括石屎塊，兩人受傷。肯定說句，暴亂不息，類似衝突會陸續有來。

香港大律師公會前主席、公民黨主席梁家傑七月份在一個論壇上公然說出「暴力有時或可解決問題」，各方有識之士皆轟其鼓吹暴力。作為公眾人物及泛民主派領袖，這種說話極不負責任，有教壞年輕人之嫌。示威者很多都年紀輕輕，心智未成熟，除了易受同輩友儕影響，亦對社會知名人士的言行模仿。資深大律師都推崇暴力，難怪很多年輕人「有樣學樣」，之後示威暴力升級，擲汽油彈數以百計，又在鬧市縱火，破壞港鐵設施，無辜市民提心吊膽，恐防受波及，當恐懼超越臨界點便會失控，以暴力去發洩情緒，示威者有所謂「勇武派」，平民也衍生一批「動武派」。

古代有官逼民反，逼上梁山，現代香港出現「民逼民反」，逼上使用暴力的絕路。每一次衝突都是兩敗俱傷，遇襲的人固然受創恐有傷殘及性命之險，施襲的人亦不好過，將會面對法律制裁，牢獄之災，前途盡毀。歸根究柢，政治紛爭後果竟然由平民去承受，警隊服務特區市民，政府人員是公僕，但現在反而他們像是主子，要你往哪邊走便走，要停港鐵便停，更有警察面對民眾質疑時反駁：「你交幾錢稅啊？我都有交稅啊！」態度極為囂張。空有精良裝備，平亂卻做不出成績。市民寧願以暴易暴，也不相信警察，你們有感羞愧嗎？