行政會議成員羅范椒芬日前在港台英文台節目《Backchat》「爆料」，聲稱有年輕少女為一些「勇武派（warriors）」提供免費性愛，並說已經確認真有其事（I think we have confirmed that this is a true case）。這位「尊貴的」特區政府行政會議成員語出驚人，先不管其政治動機為何，但是言之鑿鑿，說甚麼消息是來自朋友的朋友的女兒，又有電郵確認，原來是「Fact check」自網上的Fake News，身為政府決策核心的一分子，竟然利用主流電子媒體轉發網上虛假消息，誤導公眾，端的是用心可誅。

特首林鄭月娥昨日出席行政會議前見記者，主動談及在過去一段時間，網上流傳不少假消息，而假消息經過多次傳播之後，往往令不少人信以為真。她呼籲所有市民「冷靜、理性」看待網絡上各種消息，不要受謠言影響，而產生錯誤感覺。林鄭當然不是暗批羅范椒芬的「免費性愛」論，而是針對網上充斥不利政府管治的消息「有感而發」：「特區政府同樣接收大量在社交平台的訊息，若涉及政府運作及決策，政府有責任作出澄清，阻止一些毫無根據的謠言繼續流傳開」。所以當記者問到羅范椒芬聲稱有少女被誤導向勇士（指勇武示威者）提供免費性愛的言論引發爭議時，林鄭也就輕輕帶過，稱「有關言論只代表個別行政會議成員的個人意見」。正是「林鄭批判網上流言，羅范散播虛假消息」，一人一個喇叭，各吹各的調！

特區政府修訂《逃犯條例》引發政治大風暴，令香港陷入危險深淵，特首林鄭及其領導的政府要負最大責任。身為第二把手的政務司司長張建宗，能見度最低，一開口不是陳腔濫調，就是鸚鵡學舌，語言無味；醜聞纏身的律政司司長鄭若驊，敗壞官箴、毀綱亂紀，眾人皆曰可誅；史上最廢的財政司司長陳茂波，一個「關愛共享」派錢四千元的計劃跨越財政年度也無法完成，觀微知著，試問人們又如何能夠期待他在經濟衰退將至之時力挽狂瀾？至於十三位局長，不是顢頇無能便是等因奉此的庸官廢官。面對有史以來最大規模而且持續不斷的反政府示威，林鄭政府束手無策，一副尸居餘氣，要死不活的樣相，再加上參與密笏的行政會議非官守成員，就是不缺湯家驊、羅范椒芬之類的政治幫閒，只會製造問題，不識解決問題，成事不足，敗事有餘。所謂「行政長官會同行政會議」原來是「邪夫顯進，直士幽藏」，「雞鳴狗盜之出其門，此士之所以不至也」，焉得不敗。

兩千多年前，愛國詩人屈原有「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴；讒人高張，賢士無名」之句，不就是當下中國和香港的寫照嗎？