行政會議成員羅范椒芬日前在港台英文台節目《Backchat》「爆料」,聲稱有年輕少女為一些「勇武派(warriors)」提供免費性愛,並說已經確認真有其事(I think we have confirmed that this is a true case)。這位「尊貴的」特區政府行政會議成員語出驚人,先不管其政治動機為何,但是言之鑿鑿,說甚麼消息是來自朋友的朋友的女兒,又有電郵確認,原來是「Fact check」自網上的Fake News,身為政府決策核心的一分子,竟然利用主流電子媒體轉發網上虛假消息,誤導公眾,端的是用心可誅。

特首林鄭月娥昨日出席行政會議前見記者,主動談及在過去一段時間,網上流傳不少假消息,而假消息經過多次傳播之後,往往令不少人信以為真。她呼籲所有市民「冷靜、理性」看待網絡上各種消息,不要受謠言影響,而產生錯誤感覺。林鄭當然不是暗批羅范椒芬的「免費性愛」論,而是針對網上充斥不利政府管治的消息「有感而發」:「特區政府同樣接收大量在社交平台的訊息,若涉及政府運作及決策,政府有責任作出澄清,阻止一些毫無根據的謠言繼續流傳開」。所以當記者問到羅范椒芬聲稱有少女被誤導向勇士(指勇武示威者)提供免費性愛的言論引發爭議時,林鄭也就輕輕帶過,稱「有關言論只代表個別行政會議成員的個人意見」。正是「林鄭批判網上流言,羅范散播虛假消息」,一人一個喇叭,各吹各的調!

特區政府修訂《逃犯條例》引發政治大風暴,令香港陷入危險深淵,特首林鄭及其領導的政府要負最大責任。身為第二把手的政務司司長張建宗,能見度最低,一開口不是陳腔濫調,就是鸚鵡學舌,語言無味;醜聞纏身的律政司司長鄭若驊,敗壞官箴、毀綱亂紀,眾人皆曰可誅;史上最廢的財政司司長陳茂波,一個「關愛共享」派錢四千元的計劃跨越財政年度也無法完成,觀微知著,試問人們又如何能夠期待他在經濟衰退將至之時力挽狂瀾?至於十三位局長,不是顢頇無能便是等因奉此的庸官廢官。面對有史以來最大規模而且持續不斷的反政府示威,林鄭政府束手無策,一副尸居餘氣,要死不活的樣相,再加上參與密笏的行政會議非官守成員,就是不缺湯家驊、羅范椒芬之類的政治幫閒,只會製造問題,不識解決問題,成事不足,敗事有餘。所謂「行政長官會同行政會議」原來是「邪夫顯進,直士幽藏」,「雞鳴狗盜之出其門,此士之所以不至也」,焉得不敗。

兩千多年前,愛國詩人屈原有「黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴;讒人高張,賢士無名」之句,不就是當下中國和香港的寫照嗎?