香港進入反智時代，任何無厘頭的謊言一經網絡散播，一張圖片加幾句聳人聽聞的說話，再加一句fact checked，人們就深信不疑，這固然反映部分港人的智商沒有最低只有更低，但亦反映官民互信蕩然無存。

面對此情此景，港府更應快速反應，即時透過各種渠道澄清，提出有力證據反駁，甚至對造謠者依法拘捕。很可惜，在網絡世界面前，港府不僅慢半拍，甚至不懂反應，而建制派更無一人是男兒，在危難之際完全無人挺身而出，最是令人失望。

以8‧31太子站「打死人」事件為例，傳聞在網絡瘋傳多日，版本愈傳愈多，愈傳愈離譜，直到這兩日仍有人到太子站獻花，高呼「生要見人死要見屍」，證明港府的澄清根本不夠力度。如果港府真的想打贏這場仗，除了靠前線警員止暴制亂，更要利用網絡及電視即時快速傳遞消息以正視聽。警方在暴亂爆發多時才懂得每日開記招已算遲了，偏偏港府反應更差，直到今日都沒有每日例行記者會，在網絡方面更形同棄守，一味捱打。

創科局和新聞處為何不成立專責小組，由專人在網絡收集消息，再即時逐點反駁和澄清？現在是手機世代，人人一部手機就能接收和傳播各種真假消息，網絡的重要性不言而喻，政府擁有龐大行政資源卻坐以待斃，難怪被反對派撳住打，說到底是咎由自取。

建制派的表現同樣令人慘不忍睹，不是爭相和政府割席，就是紛紛龜縮褪軚，要多樣衰就有多樣衰。看一看反對派，事無大小都開記招吵鬧一番，有沒有道理且不說，起碼主導了輿論發展。建制派人多錢多，為何不每日都開記招就各種流言予以反駁？單是暴徒舉行的所謂民間記者會，謬論多不勝數，令人愈看愈氣憤，建制派竟無一人站出來逐點反擊。為了選票寧願默不作聲，幾可肯定這樣做只會弄巧成拙，兩場選舉只會輸得更慘烈。