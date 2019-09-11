幾日前，筆者乘西鐵到新界西北區的其中一個鐵路站，出站時瞥見幾個黑衣青年身手矯健，猶如體操運動員，他們一一跨閘而出，輕鬆自如，渾若無事。當時我心想：「抗爭真好，打着這個旗號，乘車便不用付錢。」

這幾個月，黑衣被賦予特殊意義，代表反抗現政權，我在鐵路站內所見的幾個人，大抵都是屬於抗爭運動的成員。這批人以港鐵公司偏幫警方為名，在站內肆意破壞，乘車便趁機不付費。我建議這批人趕快查一查，有哪些餐廳、酒樓老闆是「撐警」的，然後天天去光顧，吃完也不必付錢，白吃便可。因為你們是「神聖」的「鬥士」，一切親建制的飯館如果膽敢向你們收錢，都是他們不對。

當天，我步出西鐵站後轉乘輕鐵，但輕鐵站內所有拍卡收費器都被暴徒砸壞，無一可用，很多人想付錢也無法付，不想付錢的卻是得其所哉！這一刻，我若有所悟，暴亂分子破壞收費器，口宣是為公義，但其中有些會否是渾水摸魚，想乘機坐「霸王車」？你討厭港鐵，按理應杯葛它，不光顧才是，但很多暴徒偏又熱衷乘港鐵，只是覺得不該付費而已，這叫甚麼邏輯？筆者老矣，呵呵！已無法想得明白。

我在滿目瘡痍的輕鐵站內，正想着該如何付費，見到有一對夫婦拖着幾歲的孩子到來。孩子好奇地問：「為甚麼要打爛這麼多機器？」媽媽答：「嗯，正是那些破壞者不對呀。」孩子再問：「警察之前不是已逮住幾個壞人了嗎，為甚麼其他的還敢這樣做？」母親一時答不上話。我雖不認識他們，卻忍不住插上一句，說：「這年頭連教孩子都很困難，不知該怎樣說才是。」那母親突然像遇到知音一樣，以無奈而響亮的笑聲回應我，表示認同。

試問你如何能告訴孩子，這年頭很多人是非不分，竟認為捉壞人的警察是壞人，真正的壞人反而成了「義士」呢！