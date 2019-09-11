反修例風暴持續了三個月，市民見到暴力不斷升級，港九處處烽煙，警民衝突沒完沒了！以暴易暴成歪風，政府根本無法止暴制亂，社會撕裂嚴重，比之一四年的佔領運動猶有過之！此刻，政府還廢噏要「調解」、高官落區聽民意，這是不切實際的空談！如同饑民遍國，白癡皇帝還問「何不食肉糜」一樣低能。

林鄭難道以為憑信心、憑着愛就可以帶領香港走出困局？她難道看不到漢奸年年有，今年特別多？一場反修例風暴，洋奴漢奸傾巢而出，日前遮打道遊行示威，演變成堵路縱火，叫囂美國國會通過《香港人權與民主法案》，制裁中港官員。法案最新版是將明年設為普選立法會死線，又訂明必須普選特首。外部勢力在香港掀起的顏色革命還不明顯嗎？這時候還祈求大和解，不是白癡所為是甚麼？

毛澤東指出，凡辦事，要看得到，抓得起。抓得起，是指抓全局。抓全局需要有一種大的能力，普通叫做有魄力。說到抓，既要抓得起，又要抓得對，又要抓得緊。抓不起，等於不抓。抓不對，就要壞事。抓得不緊，也等於不抓。看也有看得對不對的問題。看得不對，等於不看，或者還是更壞。

林鄭不但看不到，也抓不起。面對香港的困局，實情也看得不對！官媒一再點名，指漢奸黎是「禍港亂港總策劃」、叛國亂港分子，不斷乞求美國「借港反中」、制裁香港，又在旗下的爛果日報撰文，煽動年輕人去「殉道」，其漢奸嘴臉暴露無遺。明明是禍港的亂賊，特區政府不但沒有嚴肅執法，且一再放生，還充當其保護傘，這不是同中央對着幹嗎？政府不從「源頭減亂」，任由佢勾搭美爹搞死香港，今日香港之所以搞成咁，年輕人一味「時代革命，光復香港」，特區政府難辭其咎！

「天下安，注意相；天下危，注意將」，林鄭冇將可用，不實施《緊急法》，香港的結局，除車毀人亡別無他途！