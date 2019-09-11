美國國會日前復會，民主黨大家姐、眾議院議長佩洛西正頭痛如何穩住這艘巨型的「鐵達尼號」，避過前面的冰山。不過，駕駛室的水手們不盡聽話，好些擅自改變了航道，朝另一個更危險的方向邁進──所指的就是彈劾總統議案。本來，佩洛西都是推手之一，但特朗普任期已過去了將近四分之三，民主黨已錯失了彈劾的最佳時機，所以她現時主張全黨應專心致志向着明年的總統大選衝刺，而不是在無用的議案上浪費心機和時間。

然而，仇特的中堅分子卻認為這是必然之義，哪管結果如何，都要「追殺」到底，至少有一百三十五名眾議員支持繼續推動議案，令民主黨陷入分裂的危機。佩洛西雖然對外界大派定心丸，堅稱上下依然團結一致，但她心知肚明，整件事已進入自動駕駛模式，她再沒能力手動掌舵。眾議院司法委員會主席納德勒將於美國時間星期四對彈劾程序提出表決，如果通過，意味國會正式對彈劾特朗普按下綠色的啟動按鈕。

不過，納德勒也留有一線，或許他也深明在大選前夕將特氏拉下來的成數不高，故在受訪時多番擺弄語言偽術，稱彈劾為「彈劾調查」，令一把曾威脅尼克遜和克林頓管治的尚方寶劍，淪為一條鹹魚，一個降格的調查委員會。共和黨人批評他們的行為已損害了眾議院司法委員會的使命和合法性，明知不夠票數推動正式的彈劾，也要製造這個可憐的場景。

揮出去的拳很難半路收回，許多政客礙於這點，只有無奈地做到底。即使有能力彈劾成功，選民在幾個月後又用選票將特朗普送回總統寶座，豈不是千年道行一朝喪嗎？對於民主黨低迷的選情來說，留住特氏比起拉他下台有用，因為這樣可有效圈養一批仇特的選票。特朗普愈出洋相，愈能幫民主黨助選。搞彈劾這種小動作，無助擴大票基之餘，更會暴露黨內不和的家醜，反幫了特朗普一把。