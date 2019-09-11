近幾個月，香港正經歷回歸以來最大的難關，幾乎每周都在上演暴力衝擊警務人員的事件。幸而，廣大市民支持警隊在萬難中執法對抗暴徒，堅守崗位。在平息暴亂之前，香港各階層的市民更應做到團結一致，不論男女以及老少，都需謹記法治的精神及原則，支持維護法紀的執法者，共度我們城市的艱難時刻。

環觀全球各地處理激進示威的手法，香港警察總體上表現相對克制，而社會指摘警隊使用過分武力亦未必是公道的說法。我們是不能讓警隊孤身作戰，要向他們表示支持和鼓勵。試想想，警隊作為守護我們城市的重要成員，若然他們轟然崩潰倒下，任由暴力示威者肆意破壞搗亂，將使香港失去更多的價值，亦令更多無辜的市民受到牽連。

事實上，眼見警察疲於奔命地應對示威行動，即使旁觀的市民也能感受他們的辛酸。在網上一些片段中，警務人員在處理完示威衝突後，儘管身體上沒有受傷，也能看見他們累得將近倒下。即使他們有充足的訓練和強健的體魄，但面對數月以來連續不斷的示威同衝突，再堅強的鐵漢、再不屈的巾幗也會感到身心的疲累。故此，他們理應得到香港市民的鼓勵及支持。

前幾周，有一位街坊在路上遇見正在執勤巡邏的警察，就輕輕上前向他們點頭祝福，囑咐其要注意安全。當時，一名警察回應點頭，感激市民的支持，亦表示希望香港的動亂能夠盡快過去，讓市民大眾早日回復正常的生活。若果我們多從警察的角度去想，那就會明白面對香港近幾個月來，在街頭上接二連三的謾罵，實在不是容易應對的事情。更何況，人心肉做，非鐵板一塊，市民對執法者直接的祝福和鼓勵，也是對他們工作的肯定和支持。

除在前線警務人員受到人身安全的威脅外，我們也不要忘記部分激進示威者，將戰線蔓延至網上欺凌。部分「別有用心」的人士對執法者的個人資料進行「起底」，並呼籲網民對警務人員的家人及其生活進行滋擾。於上周，更有警務人員的婚禮遭到「踩場」，為宴會場地帶來極大的不便、混亂及損害。但我想指出的是，如此損人而不利己的行為，為何還會有人支持呢？

更難過的，就是有人在網上呼籲校內的學生要對警員的子弟進行社交孤立，甚至作出人身攻擊的行為。較早之前，大量示威者亦曾包圍紀律部隊宿舍，對裏面的紀律部隊家人，特別是小孩幼童，帶來極大的心理陰影。經常將「公義」、「人權」作為口號的示威者，又能否尊重他人的自由，以及避免他人的安全受到威脅？

據悉，警務處已採取措施，紓緩警務人員的壓力，包括安排心理學家主動與前線警員交談，藉此緩和其緊張及不安的情緒。當然，如果加上香港市民的支持，令他們感到社會大眾是在支持止暴制亂的執法，將使警員更有信心地執行職務。為此，香港社會各界應該團結一致，釋出對抗不法行為的決心，令香港盡快恢復原來的生活。