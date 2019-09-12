正論：破壞容易建設難　誰領香江度時艱

中秋年年有，今年的八月十五卻恐怕是回歸以來最難忘，不是家家慶團圓，而是賞月後有家歸不得。港鐵多年來在中秋夜通宵服務，方便市民佳節遊玩，今年卻鑑於示威者多次破壞港鐵，存在安全與維修隱憂，盛傳因此將取消延長服務，不但大殺風景，亦令受社會氣氛影響的節日更為失色。

本報憂港憂民，在八月二十八日的正論早已預告：「社會撕裂，何來人月團圓？恐怕到時不是綵燈映照明月，而是雷射筆照射警署。」現在或許要再加多一句，狂擲汽油彈取代煲蠟，以往是頑童街頭嬉戲小胡鬧，現在的示威者也大不了幾歲，玩的卻是大破壞，一手摧殘多代香港人建設的社會，把整個特區的前途都統統押上了。

社會爭拗政治掛帥，明太祖朱元璋月餅起義也被挖出來大做文章，甚至買賣月餅亦鬧出風波，破壞氣氛，影響消費，酒樓團圓飯局往年早在兩周前已爆滿，現在還要減價促銷。中秋零售旺季也淪落，反映市道慘淡。旅業受災最嚴重，上月入境旅行團大跌六成，九成導遊停工，酒樓也掀起倒閉潮，其他行業亦唇亡齒寒，試問誰還有心情慶祝？

中美貿易戰本身已經威脅香港經濟，美國總統特朗普還要把香港局勢與貿戰掛鈎，加上暴亂不息，屋漏偏逢連夜雨，國際評級機構惠譽廿四年來首次下調香港的信用評級由「AA+」降至「AA」，展望由「穩定」轉為「負面」。日前公布的日經香港採購經理指數（PMI）亦大幅下跌，顯示私營經濟的景氣度迅速下滑至二○○九年二月以來新低。數碼港與科技園破天荒減租，對中小企似乎是喜訊，實際為經濟前景奏出悲歌。

共度時艱，是前特首董建華經常喊的口號，今時今日多位司局長又掛在嘴邊，同樣都是空談而沒有實際方案，當年董建華幸好有中央開放個人遊打救，現在個人遊沒有取消，只是內地遊客不來，特區高官應變無方，擺出一副等待中央出手的姿態，還傻得呼籲示威者收手，不要和香港經濟「攬炒 」。他們的上司特首林鄭月娥曾斥責示威者並非社會持份者，不介意損害經濟。既然在社會沒利益關係，好言相勸又有何作用？一邊譴責暴行，一邊又請求高抬貴手，這不是玩黑白臉的政治把戲，而是精神分裂、語無倫次。政府上月中宣布一系列「撐企業」減租措施，但房委會竟然懶理，計劃向商戶加租，所謂「共度時艱」，原來是騙人伎倆。

真心救港便應該要盡快止暴制亂，然後重建經濟，這兩方面都是政府的責任，本來亦具備足夠的條件去完成。特區外匯儲備四千多億美元，為世界前十大；政府有槍有炮有警隊，亦有駐港解放軍支援，背後還有中央及十四億同胞作後盾，根本毋須與暴徒講和。可是管治班子多次證明是扶不起的阿斗，有負前人打下來的江山，寧願向敵獻媚，一跪再跪，到如今反對派威脅「玉石俱焚」，陷入「不是你死便是我亡」的局面，依然妄想溝通對話和解，簡直癡人說夢。與虎謀皮，高度自治變了高度反智，港人治港，最終落得為香港治喪的下場。