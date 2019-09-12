產評：開放市場引外資　新瓶舊酒難如願

中國日前宣布取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的投資額度限制，意味將進一步開放市場，以便吸引更多海外投資者參與中國資本市場。此舉無疑利好，但要真正令外資安心將真金白銀投放中國，還需體制上的改革配合，否則新瓶舊酒，只怕最後落得一廂情願！

中國於○三年開始引入QFII制度，主因人民幣尚未完全自由兌換，資本項目未開放，故希望藉此制度，讓外資機構在經中國證監會審核後，可在國家外匯管理局允許的額度內將外匯換成人民幣投資中國資本市場；至於在一一年實施的RQFII，「R」代表人民幣，即外資直接使用人民幣投資中國資本市場。

今次取消QFII及RQFII的投資額度限制，明顯是要配合及吸引更多國際基準指數，將A股及內地債券納入或提高納入比重作準備，亦可藉着進一步解除外資限制，彰顯開放金融市場的決心，算是回應外資，尤其是美國對中國市場開放步伐緩慢的批評。

資本市場門戶逐步打開，是否等於就會有更多海外資金進場？這誠然沒有必然的關係。外資的取態，一則要視乎投資市場的增長潛力，若經濟前景佳，有利可圖，外資當然樂見投資渠道拓闊；問題是如今內地經濟增長放緩，加上貿易戰不斷升級，抑壓中國出口及內部需求，外資對投資中國市場的態度日趨審慎。

外資另外關心的是，要確保資本的安全。外資投資一個新市場，首要考慮的不是回報有多高，而是風險有多大。這解釋了為何是次取消限額前，QFII三千億美元的總額度，僅被用了三分之一。內地上市公司質量參差，欺詐、虛假訊息不絕，加上國企低效，民營經濟發展受挫，都凸顯市場條件不足，以及體制改革上的不協調。

目前中國房地產泡沫問題嚴重，製造業不景氣，經濟下行，中國確實需要設法增加吸引外資進場，以新錢流入抵銷資金外流和紓緩市場資金問題。外資看在眼內，亦不會貿然冒險，替別人填氹作嫁衣裳。

如何加快完善法治基礎，形成市場化機制，推動國企及資本市場全面改革，為民企營造有利的發展環境，至為重要。所謂打鐵還須自身硬，必須下決心正視拖着經濟發展後腿的內部問題，提升經濟質量，培育更多具活力及前景的好企業，那開放市場，吸引境外長期資金，推動資本市場發展，改善資產結構，才能事半功倍。