神州觀察：紀監委頻出內鬼　反腐先清理門戶

中央第四輪巡視啟動，中央巡視組近日陸續進駐共青團中央、最高法院、最高檢察院等中央機關，新一輪反腐風暴拉開序幕，但與此同時，各地專責反腐的紀委監委系統卻被爆內鬼猖獗。

中央紀委國家監委幹部監督室日前公布，今年上半年，全國紀檢監察系統共接受涉及紀檢監察幹部問題線索一萬七千餘宗，處置涉及紀檢監察幹部問題線索一萬三千餘宗，談話函詢紀檢監察幹部四千五百餘人，對紀檢監察幹部立案一千八百餘宗，處分一千六百餘人，其中廳局級幹部四十人、縣處級幹部二百八十餘人。

另外，各級紀檢監察機關運用談話警告、輕微處分、重處分、立案調查等監督執紀四種形態，處理紀檢監察幹部一萬二千餘人次。上述數據觸目驚心，折射內地官場內鬼氾濫、反腐依然阻力重重的冰山一角。

當局此番密集對內鬼下手，絕非巧合。今年以來，內地已有不少紀委高官被查，包括湖北省紀委派駐省自然資源廳紀檢組原組長王保平、陝西咸陽市原紀委書記權王軍、安徽省紀委駐省交通運輸廳紀檢組原組長閻如政、廣州市紀委原副書記柯珠軍等。而中共十八大後，紀委系統內落台高官也不少，比如中央紀委第四紀檢監察室原主任魏健、中央巡視組原副部級巡視專員張化為、中紀委駐財政部紀檢組原組長莫建成等。

在中央展開新一輪巡視之際，當局公布查處內鬼情況，就是要警告官員，別以為進了紀委監委就進了保險箱，紀檢監察官員不是法外之吏，一方面表明當局反腐決心，另一方面則反映腐敗無所不在，連紀委監委都不能幸免。

中共十八大後，各地紀委成立了不少專案組，殊不知每個專案都有可能是紀檢官員發財良機。部分反貪官員其身不正，通過反腐斂財已是公開的秘密。例如廣東梅州早前曾有紀檢官員抽調至省紀委專案組，調查一家地產公司腐敗案，結果卻接受該公司董事長逾千萬元人民幣的賄賂。

一名普通的基層反腐官員，一宗案件居然就能收取如此巨額的利益，可見專案組的油水有多大，又有多大的制度漏洞。其實，不少地方紀委監委，尤其是黨政機關事業單位及國企的紀檢部門，面對舉報信件，多是一轉了之，或登記作罷，從不會認真過問，甚至對被舉報人通風報信，以致需要中央巡視組督陣反腐。

事實證明，光依靠案件反腐只能治標，要從根源上反腐，關鍵要有良好的制度。作為當局反腐生力軍，紀委監委和巡視組的作為和精神面貌，關係到反腐成敗，打鐵必須自身硬，就必須不斷加大自清門戶的力度，否則，反腐最終或陷入腐敗反腐敗、貪官查貪官的怪圈。