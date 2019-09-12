功夫茶：多建公屋靠口爽　覓地無能大隻講

香港嘅深層次矛盾多如牛毛，之不過，政府得把口齋噏嘅房屋係「重中之重」，口爽爽話如果有土地，一定會建屋。咁，如果冇土地，又或者冇心去搵土地，就由得啲貧窮戶、低下階層繼續住劏房、籠屋？任由年輕人想「社交」都搵唔到地方去交？功夫茶夠膽講句，家陣社會咁多怨氣，咁多年輕人出來搞事，好大程度同政府覓地無能、建公屋一味縮有好大關係！

鬼咩！回歸之初，時任特首董伯伯在施政報告豪言，每年供應不少於八點五萬個住宅單位以應付當時住屋需求，不過，「八萬五已經不存在」至今成為笑柄！而政府在房策上依家仍然一籌莫展。呢，話時話，當年政府即使不濟，可分配嘅公屋點都有二萬多個，而家陣據悉，未來公營房屋供應量將會持續下跌，其中二○二二至二三年度更跌至最低，只得一點四八萬個單位。阿哥，人口增多，而起公屋卻好似細路仔玩何B仔，愈起愈縮，難怪公屋輪候時間超逾五年，申請宗數逼近二十七萬咯！功夫茶相信，如果閣下今年單身，由十八歲申請，恐怕排到四十歲都未必上到樓啊，陰功！

政府多建公屋一味口爽！有政黨都指過去在房屋議題上小修小補，仍缺乏新增土地配合。冇錯喎！唔通啲土地會喺樹上生出嚟咩？政府要多管齊下，有《土地收回條例》卻不加以善用，船頭驚鬼船尾驚賊，話怕司法覆核喎！依家火燒眼眉，就諗住起樓平息民怨，會唔會遲咗啲啊！功夫茶都係嗰句：遲到好過冇到，睇吓冇靈魂政府肯唔肯攞出誠心改善民生！若然三年上到樓，年輕人有地方發洩「精力」，基層住得有尊嚴，敢問「光復香港」有乜意思？

香港作為全球富裕城市之一，又係國際金融中心，講就巴閉，實情係繁華背後，有數以十萬計嘅基層住喺惡劣環境嘅劏房，每日在馬桶旁煮食切菜，年幼子女就屈膝床上做功課。有口痕友根據二○一五年嘅一個調查，就話嘞：劏房戶人均面積僅得六十二點四平方呎，比起一個七十五平方呎嘅獨立監倉更不堪！各位街坊，香港作為一個大都會，咁嘅居住環境，政府難道不感到羞家丟架嗎？

嗱！政府唔係唔知㗎！問題係啲高官，不是住官邸就住豪宅，其中更有唔少擁有十個八個物業，收租都收到手軟，點會知民間疾苦啊！叫佢哋「不辭辛苦出山林」，體察民情，盞嘥氣！特首林鄭月娥話會「傾全力用盡所有方法」，結果搞咗多場土地諮詢大龍鳳，最終話你知N年後有個「明日大嶼」，真係會畀到你一個「面向大海，春暖花開」五星級公屋嘅家喎！功夫茶肯定，畀你等到都唔使高興住，因為好大機會，你已等到花謝尋且歸了道山啦！