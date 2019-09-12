若果特區政府實施《緊急法》，後果會怎樣呢？

反對者會組織龐大的示威，暴民會加劇暴亂。示威的人數不可能比以前更多，當然不是一、二百萬的假數，應可有幾十萬人，主要因為所謂「主流」精英的教師、法律界、社工、新聞工作者，還可加上前任高官，乃至醫護人員，專業界同情暴民的都會全數出來示威。不過，這些精英的示威不敢使用暴力。暴民人數已被警察的拘捕和阻嚇減少了，能組織出來的相信不會是過千。示威不涉暴力，這幾百或近千的暴民便容易控制。若他們更趨暴力，只要政府在媒體上全面現場播映報道，未必會有機會讓他們採取恐怖主義的手段。

一是全面現場報道；二是水炮車、裝甲車出動。暴民的行動會受壓抑。若還不能阻嚇個別暴民恐怖主義的行為，警察應可動用更大的武力。

《緊急法》下最重要的一條是禁制蒙面。警察在示威和暴動當中都有權要求和動手解除蒙面裝備。這應有強大的阻嚇力量來趕走起哄的無知青少年和市民。

暴民和一些示威群眾期望美國介入香港，對香港進行制裁。但是，美國是把香港問題連上中美貿易談判，不是考慮香港的所謂民主與自由，着眼點是美國利益。當前美國總統選舉之勢混亂，特朗普會不惜一切來制裁香港，直接向中國挑戰嗎？美國不敢，其他國家會嗎？可能還是公開的譴責、威脅、恐嚇而已。

香港受事件的打擊已經損失不小，再損失也僅只邊際的增加。但《緊急法》實施之後，可真的把暴亂壓抑起來，由此使政治、經濟、社會回穩，各方得益巨大，應可抵銷外國批評帶來的消極影響。

最大的後果是，若不用《緊急法》，不全力鎮壓暴亂，一是暴亂會延續下去，無日無之也遍地開花，誰也未必可預料到他們會怎樣擴大破壞。尤有甚者，恐怖主義的苗頭已現，暴亂進一步演變，便會是城市游擊戰加恐怖主義行動。一旦死傷人眾，政府還是要動用《緊急法》，屆時所採的措施會更加嚴厲，但損失卻已造成且會擴大。

換言之，一時貪圖僥倖而拒用《緊急法》盡速阻止暴動，結果最後還需採取更嚴厲的手段對抗暴亂，但損失巨大，社會的創傷沉重，僥倖之心得到的是弄巧反拙，傷的是國家和香港社會大眾的大利益，最後求僥倖之人也必然落得歷史罪人的惡名。

平亂要嚴要重，不如此，暴亂不會自然消失。特別是香港動亂背後有國外眾多利益勢力，它們怎會見好便收呢？