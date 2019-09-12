面對這場愈演愈烈的反修例暴亂和「顏色革命」，朝廷多次發出形勢極為嚴峻、後果極為嚴重的警告，視為生死之戰。一方面兵部調動兵馬在深圳舞刀弄槍，把香港危難險情在內地廣為報道宣傳，激起國人強烈義憤，一方面嚴令香江府衙、特首林鄭月娥當務之急必須止暴制亂。

一時間，輿論認為一向綏靖投降、軟弱無能的林鄭月娥在朝廷和形勢壓力下會強硬起來，哪怕裝裝樣子，向中央和港人有些交差也要「異於往昔」。然而，林鄭鐵了心要綏靖投降到底。形勢的嚴峻，大局的危難，朝廷的警告，國人和港人的反暴義憤，在林鄭這裏統統不當回事。她還我行我素，時而裝出可憐兮兮的樣子，時而擺出無可奈何的嘴臉，時而好像「兩頭受氣」、「化解矛盾的空間有限」；她還一忽兒說想辭職而不行，一忽兒說還想「為香港做些事」。

林鄭的態度和表演，令香港的局勢更為複雜，令中央舉棋不定、猶豫不決，為反對派和外部勢力贏得「反制」時間，可「從容部署」，在這場博弈中始終掌握主動，而北京硬沒用，軟不得，處處被動。整個局勢如何發展、如何「收科」，香港前途走向何方，一片混亂。

香港局勢如此險峻，生死決戰就在眼前；林鄭政府如此奸狡難測，對中央指令陽奉陰違；反對派和外部勢力的暴亂居心如此清楚，誓要全面奪權，發動「顏色革命」，配合老美打擊中國，所有這一切早就足令中央對香港問題採取斷然措施，對一切反中亂港、敵對勢力一網打盡；對「賊王」、「蛇頭」、黑手、組織策劃者、賣港賣國的漢奸採取「斬首」行動，「精準打擊」。

對此，中央要槍有槍，要炮有炮，要法律有法律，要強力部門有強力部門，所缺者是行使權力的決心和意志，是敢於付出必要代價的勇氣和擔當。沒有這樣的決心、意志、勇氣、擔當，再強大的「一國」、再權威的中央，都成了紙老虎，都會在彈丸之地的香港，在「一國兩制、港人治港、高度自治」的香港打敗仗，三個月來，不，應該說是二十二年來，北京一直在敗。