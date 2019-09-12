栽甚麼樹苗結甚麼果，撒甚麼種子開甚麼花。如果說強勢文化誕生強者，弱勢文化滋生弱者，那麼，殖民文化自然產生漢奸。香港經過一百五十多年殖民統治和教育，奴化思想深植於許多香港人腦海中，導致基因變異，認知混亂，連自己和自己祖宗是甚麼人也弄不清楚。李漢奸揚言「日日做漢奸」，漢奸黎叫囂「為美國而戰」，固然厚顏無恥，那班小漢奸揮舞英美國旗，要求歸英歸美，更是令人瞠目結舌。

這班大小漢奸不願做中國人，本是他們自己的事，與他人無關，反正中國人達十四億之多，不差這些敗類。最尷尬的是，他們一來投錯胎，父母不是洋人，二來洋人厚此薄彼，並非人人都可以歸英歸美，導致許多小漢奸求做奴隸而不得。怎麼辦？他們只好繼續努力，爭取表現，希望終有一天守得雲開，獲洋人賜予一本護照。

君不見，繼日前有人到英國駐港領事館請願，哀求給予BNO持有人居英權，近日又有人「流水式」到美國駐港領事館請願，促使美國國會通過「人權法案」，制裁香港和內地。這班小漢奸奴顏婢膝，搖尾乞憐，還不是希望得到洋人青睞？最可笑的是，許多人可能做慣黑衣曱甴，不敢以真面目示人，竟戴着口罩到領事館請願，洋人連他們是誰也不知道，怎麼論功行賞？

還是黃之鋒有辦法，雖然不學無術，但是勝在面皮夠厚，從來不遮不掩，擺明車馬做漢奸，結果不僅受到美國政客吹捧，而且獲得德國外長接見，難怪飄飄然，連祖宗是誰也忘得一乾二淨。

中國歷史上漢奸輩出，但從來沒有像今天這樣，做漢奸不以為恥，反以為榮。吳三桂引清兵入關，據說是「衝冠一怒為紅顏」，汪精衞投靠日本，自稱是「曲線救國」，現代漢奸又是為了甚麼？他們說洋人不敢說的話，做洋人不敢做的事，無非為了搞死香港、肢解中國，可見他們比歷朝歷代的漢奸更無恥、更惡毒。