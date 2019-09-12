反修訂《逃犯條例》示威暴潮平息無期，最新民調顯示政府三名司長評分繼續下跌，律政司司長鄭若驊僅獲十七點七分，依舊「墊司底」，成為特區史上最低分高官，受訪市民接近七成表示反對她，鄭不下台實在難息民怨。

未計其政績，鄭司長操守亦不符合律政司司長的要求，知法犯法，其身不正，醜聞不絕，剛上任便爆出僭建醜聞，控告丈夫潘樂陶而自己甩身；多次被揭發秘撈以及瞞報利益，誠信破產。上樑不正下樑歪，律政司在其領導下，檢控經常「甩轆」，濫告「不誠實取用電腦罪」又引起了翻案潮。

鄭若驊庇奸護淫，律政司淪為黑惡保護傘，壹傳媒黎智英涉及黑金秘捐泛民獲放生，黎亦是一四年佔中三十九名未被檢控的搞手之一，五年後發起人戴耀廷也入獄，黎依然逍遙法外。黎智英刑恐東方報業集團記者案，有圖有片，證據確鑿，拖延了超過兩年未檢控。《東方》與受害記者先後十四次去信查問案件進度，律政司都是虛答敷衍或不回覆，是怕了漢奸黎智英還是他背後的外部勢力？

鄭身為司長卻愛龜縮，毫無擔當，有個難聽外號叫「避政司司長」。她工作怠惰，解說修訂《逃犯條例》不力，五次相關會議缺席四次，大眾受到反對派煽動而上街反對修例，鄭絕對是示威暴潮的罪魁禍首。官媒及中央多次指出黎智英是幕後黑手，鄭卻裝聾扮啞，毫不採取行動，令人懷疑律政司有人「身在漢營心在曹」，而事實上最近亦傳出有檢控官涉嫌教路暴徒逃避調查，可謂蛇鼠一窩。

香港法治崩壞由律政司爛透開始，鄭若驊已經淪為特區政府負資產，各界群起聲討，敦促其問責下台，林鄭月娥繼續護短等於「攬炒」。律政司需要大清洗，撥亂反正，掃除保護傘，黎智英反中亂港，涉案纍纍，罪大惡極，須受到法律制裁，才可讓市民對法治重拾信心。